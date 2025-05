(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 06 May 2025 IL MINISTRO LOCATELLI PRESENTA PROGETTO VELATERAPIA ALLA TAPPA VESPUCCI DI PALERMO

ROMA, 6 MAG – Venerdì 9 maggio 2025, alle 11.00, al Marina Convention Center -Molo Trapezoidale e pontile Lega Navale – a Palermo, il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli presenterà il progetto di velaterapia promosso dal Ministero, e realizzato in collaborazione con la Lega Navale e la Federazione Italiana Vela.

L’evento si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dal Ministro Locatelli per il Tour Mediterraneo della Nave Amerigo Vespucci.