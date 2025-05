Hamdan bin Mohammed celebra il ruolo strategico di Jafza nell’economia di Dubai nei suoi 40 anni di attività

(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2025

Sua Altezza lo sceicco Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, principe ereditario di Dubai, ha elogiato l’impatto trasformativo della Jebel Ali Free Zone (Jafza) sull’economia dell’emirato negli ultimi quattro decenni. Fondata nel 1985 con sole 19 aziende, oggi Jafza ospita oltre 11.000 imprese provenienti da 157 paesi, diventando un simbolo globale di successo nel settore delle zone franche.

“Siamo orgogliosi di ciò che DP World ha realizzato attraverso Jafza, contribuendo alla diversificazione economica e alla costruzione di un sistema resiliente, capace di rispondere alle sfide globali”, ha dichiarato Sua Altezza.

Nel 2024, Jafza ha facilitato 713 miliardi di AED di scambi non petroliferi, con una crescita del 15% rispetto al 2023. Insieme al porto di Jebel Ali, rappresenta il 36% del PIL di Dubai.

Un motore di crescita per Dubai e oltre

Dal suo lancio formale con decreto reale nel 1985, Jafza è diventata la prima zona franca del Medio Oriente e oggi si estende su oltre 50 milioni di metri quadrati, offrendo connettività multimodale via mare, aria e terra.

Jafza è anche un polo occupazionale centrale: oltre 160.000 persone lavorano all’interno della zona franca, che nel 2023 ha contribuito alla creazione di oltre un milione di posti di lavoro, pari al 27% dell’occupazione totale di Dubai, con quasi 40.000 ruoli destinati a cittadini emiratini.

40 anni di leadership e innovazione

Il presidente del gruppo DP World, Sultan Ahmed bin Sulayem, ha descritto il 40° anniversario di Jafza come “una celebrazione della leadership visionaria di Dubai e della fiducia dei clienti nella nostra infrastruttura e nei nostri servizi”.

Nel solo 2024, Jafza ha attratto un incremento del 17% nelle nuove aziende registrate. Il porto di Jebel Ali, parte integrante dell’ecosistema, è ora tra i primi 10 porti al mondo.

Sostenibilità e visione futura

Jafza ha ottenuto riconoscimenti internazionali come migliore zona franca al mondo da fDi Intelligence. L’impegno verso la sostenibilità è testimoniato dalla transizione verso energia 100% rinnovabile, dal progetto solare con 158.000 pannelli installati, e dagli obiettivi ambientali ambiziosi: emissioni nette zero entro il 2050 e 80% dei rifiuti evitati in discarica entro il 2026.

Con oltre 110 miliardi di AED di investimenti attratti in due decenni, Jafza resta un modello globale replicato in 11 zone economiche DP World nel mondo, sostenendo crescita economica, investimenti e occupazione in Asia, Medio Oriente, Africa e Europa.