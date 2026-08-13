[Comune Palermo] Via Ammiraglio Cagni. Completato recupero immobile confiscato

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2026 - Cagni, confiscato alla criminalità organizzata, che torna nella piena
disponibilità della città e si prepara ad accogliere il Progetto Artemide,
dedicato all'accoglienza e ai servizi sociali.
approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 58 del 27 marzo 2024 e
finanziato con risorse statali del Commissario Straordinario per i Beni
Confiscati. I lavori hanno consentito la ristrutturazione e
rifunzionalizzazione dell'edificio attraverso opere di adeguamento sismico,
riqualificazione degli spazi interni, ammodernamento degli impianti
tecnologici e miglioramento dell'efficienza energetica, restituendo alla
città una struttura completamente rinnovata e funzionale.
I lavori sono stati realizzati dall'impresa Almeida S.r.l. Costruzioni e
seguiti dal Comune di Palermo attraverso l'Ufficio Edilizia Pubblica,
Impianti Sportivi dell'Assessorato ai Lavori Pubblici, che ha curato le
attività tecniche e amministrative dell'intervento.
La struttura ospiterà un Centro antiviolenza per donne e persone LGBT+, un
punto dell'Agenzia Sociale per la Casa e alloggi temporanei per persone in
condizioni di vulnerabilità, rafforzando la rete dei servizi sociali
cittadini.
«Con il completamento dei lavori restituiamo alla città un immobile
confiscato che diventa luogo di accoglienza, protezione e servizi –
dichiarano il sindaco Roberto Lagalla e l'assessore ai Lavori Pubblici Totò
Orlando –. È un risultato concreto che unisce recupero del patrimonio
pubblico e impegno per la legalità».
«Ogni immobile recuperato rappresenta un passo avanti verso una città più
torna a essere utile alla comunità e alle persone più fragili».
Con il completamento dell'intervento, Palermo prosegue nel percorso di
valorizzazione dei beni confiscati e di rafforzamento dei servizi
territoriali, trasformando patrimoni sottratti alla criminalità in risorse
per la collettività.