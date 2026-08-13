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[ufficio.stampa@comune.sanseverinomarche.mc.it] Com. stampa n. 528 (“Trasform Azioni”, il teatro Feronia svela la nuova stagione di prosa nel segno dell’eccellenza ma anche del riconoscimento Unesco) + foto

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2026 - N. 528                                                
     13 AGOSTO 2026

"TRASFORM AZIONI": IL TEATRO FERONIA SVELA LA NUOVA STAGIONE DI PROSA

Un cartellone di altissimo profilo, sette spettacoli in abbonamento tra
grandi classici della drammaturgia e titoli contemporanei di
straordinaria presa emotiva e poi una ricchissima e prestigiosa
programmazione fuori abbonamento con la stagione sinfonica della Form
Orchestra Filarmonica Marchigiana, la stagione di circo contemporaneo
firmata da El Grito, le "trame di consonanza" con l'associazione
musicale Appassionata, le rassegne degli Incontri con l'Autore e delle
Altre Culture, i progetti scolastici, la rassegna cinematografica e
l'Exstrastagione con prosa, danza, concerti e teatro amatoriale. Il
tutto seguendo un unico grande filo conduttore: "Trasform Azioni".

La Città di San Severino Marche e i Teatri di Sanseverino, in

(AGENPARL)
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