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Sardegna

Divieto temporaneo di vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina in occasione delle partite casalinghe del Cagliari Calcio – Comunicato stampa

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2026 - Il divieto decorrerà dalle due ore antecedenti l'inizio delle partite e si protrarrà per le due ore successive dal termine delle stesse.

Questo il dettaglio delle prescrizioni riportate nell'ordinanza:

• il divieto assoluto della vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro o in lattine.

• il divieto di vendita per asporto si intende adottato nei confronti di tutti gli operatori commerciali e di tutti gli esercizi pubblici operanti, anche in forma ambulante, nelle aree in prossimità dello stadio Unipol Domus.

In particolare le aree interessate sono:

La violazione dell'ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 25 a 500 euro, ferma restando l'applicazione delle ulteriori misure di competenza delle Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza

Con preghiera di pubblicazione

(AGENPARL)
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