Divieto temporaneo di vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina in occasione delle partite casalinghe del Cagliari Calcio – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2026 - Il divieto decorrerà dalle due ore antecedenti l'inizio delle partite e si protrarrà per le due ore successive dal termine delle stesse.
Questo il dettaglio delle prescrizioni riportate nell'ordinanza:
• il divieto assoluto della vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro o in lattine.
• il divieto di vendita per asporto si intende adottato nei confronti di tutti gli operatori commerciali e di tutti gli esercizi pubblici operanti, anche in forma ambulante, nelle aree in prossimità dello stadio Unipol Domus.
In particolare le aree interessate sono:
La violazione dell'ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 25 a 500 euro, ferma restando l'applicazione delle ulteriori misure di competenza delle Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza
Con preghiera di pubblicazione