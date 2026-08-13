(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2026 - "I numeri dell'estate certificano l'efficacia del lavoro del Governo Meloni: il turismo italiano continua a crescere e l'Italia si conferma una delle destinazioni più competitive d'Europa. A luglio le presenze aumentano del 4,4% e gli arrivi del 4,5%, mentre nel primo semestre la crescita delle presenze raggiunge il 4,9%. Sono dati che raccontano un'Italia attrattiva, sicura e capace di valorizzare tutto il proprio patrimonio. Particolarmente significativo è il fatto che la crescita non riguardi soltanto le grandi città o le tradizionali mete balneari, ma coinvolga anche i piccoli Comuni, la montagna, i laghi e i territori meno conosciuti. È la conferma che le politiche messe in campo dal Governo stanno contribuendo a costruire un turismo sempre più diffuso e destagionalizzato. L'Italia ha tutte le potenzialità per continuare a crescere e il Governo Meloni è determinato a farlo".
Turismo, Caramanna (FDI): Estate da record, con governo Meloni l’Italia torna a correre
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