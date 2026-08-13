Close Menu
Trending
giovedì 13 Agosto 2026
Abbonati Login
Abbonati
Puglia

Agenzia nr. 1823 – Autismo, Perrini (FdI) sul caso dei gemellini di Taranto: “Liste d’ attesa infinite e Osservatorio regionale ancora sulla carta

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Consiglio regionale della Puglia

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2026 - "Il caso dei due gemellini di appena tre anni della provincia di Taranto, con una una forma severa di autismo e bloccati da ben 15 mesi in lista d'attesa per accedere a esami diagnostici fondamentali, è l'ultima istantanea di un sistema sanitario regionale che non funziona e continua a lasciare sole le famiglie più fragili. Non è accettabile che lungaggini e burocrazia azzerino la tempestività dell'intervento terapeutico nei bambini. Per fare immediata chiarezza sul caso, ho già chiesto un incontro urgente con il direttore generale dell'Asl di Taranto, Vito Bavaro, e contestualmente ho predisposto un'interrogazione e una richiesta di audizione in Regione per pretendere risposte immediate.

La mia battaglia sul fronte dell'autismo e per il potenziamento dei servizi territoriali parte da lontano. Da tempo, raccogliendo le richieste di tante famiglie in difficoltà, sollevo la situazione di precarietà e carenza in cui versa il Centro autismo territoriale (CAT) dell'ospedale di Mottola, una struttura strategica per l'intera provincia di Taranto, che più volte ho visitato incontrando personale e utenti, che deve essere potenziata concretamente e non lasciata al palo.

A questo quadro già critico si aggiunge un ennesimo ritardo inaccettabile della Regione: sono passati mesi da quando il Dipartimento Salute si era impegnato formalmente in commissione Sanità ad attivare l'Osservatorio regionale per le persone con disturbo dello spettro autistico. Ad oggi, nonostante sia una norma che ho fortemente voluto, sostenuta da tutto il gruppo regionale Fratelli d'Italia, e presentata già nella passata legislatura, l'Osservatorio non è ancora operativo. L'assenza di questo organismo priva le famiglie e gli operatori di un punto di riferimento essenziale, che avrebbe dovuto garantire monitoraggio, coordinamento e indirizzo sulle politiche per l'autismo, rallentando l'intero sistema di presa in carico. 

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl