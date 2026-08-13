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Monopattini elettrici: operazione della Polizia Locale nel quadrilatero Piave-Corso del Popolo con 53 violazioni contestate

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2026 - L'operazione, realizzata con l'impiego di motocicli e quad, ha portato alla contestazione di 53 violazioni amministrative a carico di conducenti di monopattini elettrici.

Nel dettaglio, sono state accertate 26 violazioni per la mancanza dell'assicurazione RCA, 13 per l'assenza del contrassegno identificativo, 10 per la mancanza del casco protettivo, 2 per non aver ottemperato all'alt degli agenti, una per transito contromano e una per la circolazione con un monopattino elettrico di potenza superiore a 1 kW. In quest'ultimo caso è scattato il sequestro del veicolo finalizzato alla confisca.

L'attività di controllo sulla micromobilità elettrica proseguirà sistematicamente nelle prossime settimane su tutto il territorio comunale, con l'obiettivo di contrastare le violazioni, prevenire comportamenti pericolosi e sensibilizzare gli utenti al rispetto delle nuove norme di circolazione.

I controlli rientrano nell'attività di verifica delle nuove disposizioni sulla micromobilità elettrica. Dal 16 luglio 2026 è infatti operativo l'obbligo di assicurazione RCA per i monopattini elettrici, mentre dal 17 maggio è obbligatoria la presenza del contrassegno identificativo sul mezzo.

Venezia, 13 agosto 2026

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(AGENPARL)
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