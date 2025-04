Replica di Angelo Tripodi (Forza Italia) alla Consigliera Eleonora Mattia (PD):

(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 30 April 2025 “Le dichiarazioni della consigliera Eleonora Mattia appaiono come

l’ennesimo tentativo di strumentalizzare una tematica seria e drammatica

come quella delle morti sul lavoro per fare propaganda politica contro la

Giunta Rocca. È singolare che chi ha governato per anni il Lazio e ha avuto

modo di incidere concretamente sul tema oggi si svegli a fare la morale,

dimenticando le proprie responsabilità passate.

La sicurezza sul lavoro è una priorità assoluta per questa amministrazione,

che ha scelto di razionalizzare le risorse e coordinarsi efficacemente con

gli enti competenti, come l’Inail, per ottenere risultati concreti e non

solo spot elettorali. Accusare il centrodestra di avere ‘la memoria corta’

è paradossale, specie da parte di chi per anni ha assistito inerme al

peggioramento delle condizioni lavorative senza mai trovare soluzioni

strutturali.

Il rispetto per chi perde la vita sul lavoro si dimostra con azioni serie,

non con retorica. La Giunta Rocca continuerà a lavorare responsabilmente

per rafforzare i controlli, la prevenzione e la cultura della sicurezza,

senza cadere in polemiche sterili che nulla aggiungono alla causa dei

lavoratori’, così in una nota Orlando Angelo Tripodi, presidente

commissione lavoro alla Pisana.