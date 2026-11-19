(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2026 - si ricorda il seguente appuntamento in programma *oggi, mercoledì 18
novembre*, alle ore 11 in Consiglio regionale
*Promozione attività ETS su programmi radio e TV, oggi in Consiglio la
presentazione dell'accordo tra Regione, Co.re.com Puglia
e Università di Bari*
Su iniziativa congiunta dell'assessorato Welfare e Sport della Regione
Puglia e del Co.re.com. Puglia, mercoledì 18 novembre alle ore 11, presso
Gentile n. 52 a Bari, sarà presentato in conferenza stampa l'Accordo
rivolto alla promozione delle attività sociali e culturali di interesse
collettivo degli Enti del Terzo Settore attraverso l'accesso radiofonico e
televisivo alle trasmissioni della concessionaria del servizio
radiotelevisivo pubblico.
Interverranno:
l'assessore al Welfare e allo Sport della Regione Puglia *Cristian Casili*;
la direttrice del Dipartimento Welfare e Sport della Regione Puglia *Valentina
Romano*;
dell'Università degli Studi di Bari *Luigi Carmine Cazzato*;
la delegata Assostampa Puglia *Emanuela Villani*.