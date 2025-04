L’oro scende sotto pressione: pesa l’allentamento delle tensioni commerciali e il rafforzamento del dollaro

(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2025

Mercati Finanziari – I prezzi dell’oro sono scesi oggi, appesantiti da un contesto di minori tensioni commerciali internazionali e dal rafforzamento del dollaro statunitense, che ha reso il metallo prezioso meno attraente per gli investitori stranieri.

Nel dettaglio, l’oro spot ha registrato un calo dello 0,2%, scendendo a 3.308,32 dollari l’oncia, mentre i future sull’oro statunitense hanno perso lo 0,5%, assestandosi a 3.317,50 dollari. Parallelamente, l’indice del dollaro è salito dello 0,1% rispetto a un paniere di valute, segnale di una maggiore fiducia nei confronti della moneta americana.

Trump riduce i dazi, investitori attendono la Fed

Il clima di distensione sui mercati è stato innescato da nuove mosse della Casa Bianca: il presidente Donald Trump ha firmato due ordinanze mirate a limitare l’impatto dei dazi sull’industria automobilistica, offrendo agevolazioni creditizie e esenzioni su altri articoli importati.

Queste misure hanno contribuito a rafforzare il dollaro e, di conseguenza, a smorzare la domanda di oro, bene rifugio per eccellenza in tempi di incertezza economica e geopolitica.

Gli operatori di mercato guardano ora con attenzione alle prossime indicazioni della Federal Reserve riguardo alla politica sui tassi di interesse. In particolare, i riflettori sono puntati sui dati imminenti relativi alla spesa per consumi personali negli Stati Uniti, attesi nelle prossime ore, e sul consueto rapporto sulle buste paga non agricole, previsto per venerdì.

Questi dati aiuteranno a misurare l’effettivo impatto dei recenti dazi e a valutare se la Fed manterrà o modificherà la propria traiettoria monetaria, fattore chiave per l’andamento dell’oro nei prossimi mesi.

Calo generalizzato anche per gli altri metalli preziosi

La giornata si è chiusa in rosso anche per gli altri metalli preziosi. L’argento spot ha ceduto lo 0,1% a 32,93 dollari l’oncia, mentre il platino ha perso lo 0,6%, scendendo a 971,90 dollari. Anche il palladio ha registrato una flessione dello 0,3%, attestandosi a 931,84 dollari l’oncia.

Gli analisti segnalano che, in un contesto di rafforzamento del dollaro e di minori tensioni geopolitiche, è probabile che i metalli preziosi continuino a mostrare volatilità, almeno fino a nuove indicazioni macroeconomiche o mosse concrete da parte delle banche centrali.