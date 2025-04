25 aprile: Il Partito Liberale Italiano (PLI) Depone una Corona di Fiori al Cimitero Americano di Nettuno

(AGENPARL) - Roma, 25 Aprile 2025

In occasione della celebrazione del 25 aprile, festa della Liberazione, una delegazione del Partito Liberale Italiano (PLI), composta dal Segretario nazionale Roberto Sorcinelli, il Presidente Francesco Pasquali e dal Responsabile Enti Locali Claudio Gentile, ha partecipato alla cerimonia di deposizione di una corona di fiori, recante la scritta “Ancora una volta grazie”, presso il Cimitero Americano di Nettuno.

L’evento ha rappresentato un momento di riflessione e commemorazione per onorare il sacrificio dei soldati americani che hanno dato la vita per la libertà e la pace durante la Seconda Guerra Mondiale.

La delegazione del PLI, come segno di profonda gratitudine e rispetto, ha reso omaggio ai caduti e ha ribadito l’importanza di preservare i valori di libertà e democrazia che hanno segnato la nostra storia.

Il Presidente Pasquali ha sottolineato, nel suo intervento, come il 25 aprile rappresenti non solo un momento di memoria, ma anche una celebrazione continua dei principi fondamentali che guidano il nostro impegno per una società libera e giusta.

In questo contesto, il Partito Liberale Italiano (PLI) continua a sostenere la necessità di un’Italia forte e indipendente, che sappia dialogare con tutte le forze internazionali in difesa dei valori liberali e democratici, con un occhio sempre attento alla tutela della nostra sovranità e degli interessi nazionali.

Francesco Pasquali