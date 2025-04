(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 11 April 2025 Un weekend tra architettura, identità e arte con il Museo Omero

ANCONA – Il fine settimana vede il Museo Tattile Statale Omero protagonista di due appuntamenti, tra riflessione sull’abitare e scoperta artistica.Sabato 12 e domenica 13 aprile, due esperienze per nutrire mente e sensi, rivolte a pubblici diversi ma unite da un unico filo conduttore: il valore degli spazi in cui viviamo e che abitiamo con il corpo, il pensiero e lo sguardo.

Il Museo Omero è partner del ciclo di incontri {io} come àbito, un nuovo format che esplora il legame tra abitare, identità e benessere.

Dopo l’intervento di Giovanna Castiglioni, il secondo incontro vedrà protagonista l’architetto museologo Fabio Fornasari, esperto di accessibilità museale e spazi culturali inclusivi. L’appuntamento è previsto per sabato 12 aprile alle ore 11:00 presso il SeePort Hotel di Ancona.

Domenica pomeriggio alle 16:30 torna l’appuntamento dedicato alle famiglie con una visita guidata alla mostra “L’ombra vede” di Enzo Cucchi, in corso al Museo Omero.