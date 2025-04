Comunicato Stampa “Gualdo Tadino potenzia la sicurezza, ecco il nuovo sistema di videosorveglianza con telecamere intelligenti”

(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2025

Gualdo Tadino potenzia la sicurezza: ecco il nuovo sistema di videosorveglianza

con telecamere intelligenti.

Il Comune di Gualdo Tadino compie un importante passo avanti nella tutela della sicurezza cittadina

grazie all’implementazione di un sistema di videosorveglianza di ultima generazione, basato su

telecamere intelligenti e su una piattaforma software avanzata.

La presentazione ufficiale del progetto si è tenuta nella mattinata di giovedì 10 aprile, presso la Sala

Giunta del Municipio, alla presenza del Sindaco, Massimiliano Presciutti, dell’Assessore alla

Transizione Digitale, Giorgio Locchi, del Comandante della Polizia Locale, Gianluca Bertoldi, del

Responsabile del Settore Amministrativo, Francesco Luciani, del Responsabile dell’Ufficio per la

Transizione Digitale, Salvatore Zenobi, dei tecnici informatici del ced, Roberto Biagiotti e Marco

Coldagelli e dei rappresentanti di SMAU-GFI, azienda incaricata dello sviluppo software.

L’iniziativa, promossa congiuntamente dal Comando di Polizia Locale e dall’Ufficio per la Transizione

Digitale, ha come obiettivo il potenziamento della sicurezza urbana attraverso l’adozione della

piattaforma Milestone (costo di 24 mila euro finanziato con fondi del PNRR legati al digitale), in

grado di garantire un monitoraggio in tempo reale, una gestione centralizzata e un’analisi avanzata

delle immagini acquisite dalle oltre novanta telecamere già installate sul territorio comunale.

Durante l’incontro sono state illustrate le principali caratteristiche tecniche del nuovo sistema, che

rappresenta un’evoluzione significativa rispetto al precedente impianto. L’Amministrazione Comunale

ha sottolineato come questo progetto costituisca un passaggio fondamentale per migliorare la

prevenzione e il contrasto dei reati, offrendo un supporto concreto ed efficace alle forze dell’ordine.

“Presentiamo oggi – ha sottolineato il sindaco, Massimiliano Presciutti – un’altra tappa fondamentale

di un percorso di implementazione degli strumenti innovativi e digitali del Comune di Gualdo Tadino,

che riguarda in questo caso la videosorveglianza di ultima generazione rivolta al miglioramento della

tutela della sicurezza cittadina ed automobilistica, oltre che al controllo più capillare del territorio.

E’ stato un lavoro importante e lungo che permetterà di utilizzare al Comando di Polizia Locale uno

strumento di ultima generazione per monitorare costantemente il territorio”.

Attualmente, sul territorio di Gualdo Tadino risultano operative oltre novanta telecamere comunali,

distribuite in punti strategici come il centro storico, le aree periferiche, i parchi e i giardini pubblici.

Tuttavia, la gestione di un numero così elevato di dispositivi presentava alcune criticità, soprattutto in

termini di visione in tempo reale e di archiviazione delle immagini.

Per rispondere a queste esigenze, è stato scelto il software Milestone, già sperimentato con successo da

altri comandi di Polizia Locale, che consentirà di integrare tutte le telecamere in un’unica piattaforma,

accessibile agli operatori tramite una postazione centrale. Il sistema permetterà non solo la visione in

diretta delle immagini, ma anche l’analisi automatica tramite intelligenza artificiale, in grado di

individuare comportamenti anomali o sospetti, migliorando l’efficienza operativa.

“Quando l’intelligenza artificiale – ha dichiarato l’Assessore Giorgio Locchi – affianca quella umana

vengono fuori degli strumenti capaci di migliorare i servizi e la sicurezza dei cittadini. E’ il caso di

questo progetto. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato a questa iniziativa e voglio ricordare, a

scanso di equivoci, come l’intelligenza artificiale non sostituirà nessun dipendente del Comune di

Gualdo Tadino ma li affiancherà per migliorare dei servizi per la comunità”.

Le registrazioni saranno conservate in modo sicuro su un server dedicato, garantendo un accesso

rapido e sicuro per eventuali indagini. Inoltre, la trasmissione dei dati sarà supportata da una rete in

fibra ottica di proprietà del Comune, che assicurerà maggiore stabilità e velocità.