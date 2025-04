Nota stampa sul caso della signora Francesca Mannocchi

(AGENPARL) - Roma, 1 Aprile 2025

(AGENPARL) – Tue 01 April 2025 [Regione Lazio]

UFFICIO STAMPA DEL PRESIDENTE

NOTA STAMPA

Roma, 1° aprile 2025 – In riferimento al caso della signora Francesca Mannocchi, la Regione Lazio specifica quanto segue.

La ricetta conteneva classe di priorità “altro”, quindi l’esame non poteva essere prenotato secondo i normali criteri di priorità e comunque non attraverso il Recup. L’assistenza sanitaria andava gestita direttamente dalla struttura sanitaria che aveva in carico la paziente, l’azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea. Sulla struttura sanitaria l’Amministrazione regionale è già intervenuta per correggere l’errore.

In riferimento ai tempi di attesa, attualmente, le prestazioni sanitarie necessarie alla giornalista sono prenotabili nelle seguenti strutture in base al seguente codice di priorità.

Classe di priorità P (programmabile: da erogare entro 120 giorni):

Villa Betania (Roma) – Risonanza magnetica encefalo e tronco encefalico senza e con mezzo di contrasto – Prima disponibilità venerdì 23 maggio 2025 ore 8. Ulteriore disponibilità giovedì 29 maggio ore 19:30;

Poliambulatorio Policlinico Di Liegro (Roma) – Risonanza magnetica del rachide cervicale senza e con mezzo di contrasto – Prima disponibilità martedì 27 maggio 2025 ore 16 (tre disponibilità nello stesso giorno);

Poliambulatorio Policlinico Di Liegro (Roma) – Risonanza magnetica del rachide dorsale senza e con mezzo di contrasto – Prima disponibilità giovedì 29 maggio 2025 ore 14.

Classe di priorità D (differibile: da erogare 60 giorni per la diagnostica):

Poliambulatorio Policlinico Di Liegro (Roma) – Risonanza magnetica del rachide cervicale senza e con mezzo di contrasto – Martedì 27 maggio 2025 ore 16. Ulteriori disponibilità alle ore 16:30 e alle ore 17;

Studio Polispecialistico Nomentano – Risonanza magnetica del rachide cervicale senza e con mezzo di contrasto – Prima disponibilità mercoledì 11 giugno 2025 ore 13:30. Ulteriori disponibilità alle ore 13:50 e venerdì 13 giugno 2025 alle 11:10.

Classe di priorità B (breve: da erogare entro 10 giorni):

Policlinico Casilino (Roma) – Risonanza magnetica del rachide cervicale senza e con mezzo di contrasto – Prima disponibilità 3 aprile 2025 ore 15:40;

Policlinico Casilino (Roma) – Risonanza magnetica del rachide dorsale senza e con mezzo di contrasto – Prima disponibilità 3 aprile 2025 ore 15:40.