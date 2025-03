Lega, Stefani: almeno 2mila persone a evento su Autonomia a Padova

(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2025

Padova, 29 mar. – “Sono almeno 2mila le persone presenti all’evento precongressuale della Lega sull’Autonomia. Militanti, rappresentanti delle istituzioni, amministratori, cittadini provenienti da tutto il Nord-Est si sono dati appuntamento a Padova per rimarcare l’importanza delle nostre battaglie per i nostri territori. La Lega è una comunità libera, coraggiosa, anticonformista ma soprattutto identitaria: lo è sempre stata e lo sarà anche in futuro”.

Così Alberto Stefani, vicesegretario federale e segretario della Lega in Veneto.