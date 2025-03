Immigrazione, Foti: decreto legge su Cpr Albania passo avanti significativo

(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2025

“Il decreto legge approvato dal governo Meloni, che rafforza l’accordo con l’Albania sull’immigrazione ampliando l’uso del Centro per rimpatri (CPR) di Gjader, rappresenta un significativo passo avanti nel contrasto all’immigrazione irregolare. La misura consente l’utilizzo della struttura già esistente in Albania non solo per il trasferimento di migranti a seguito di operazioni di soccorso in mare, come previsto inizialmente, ma anche per chi è destinatario in Italia di un provvedimento di espulsione e trattenimento. Un segnale chiaro da parte del governo Meloni: tolleranza zero verso l’immigrazione clandestina. Questo provvedimento – che rappresenta un modello preso da esempio in Europa – segna un cambio di passo netto rispetto alle fallimentari politiche del passato e rafforza il ruolo sempre più centrale dell’Italia nel contesto europeo”. Così in una nota il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Tommaso Foti.