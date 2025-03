(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 28 March 2025 A Palazzo Valentini il convegno “Architettura per le scuole – progetto e prospettive”. Parrucci: “su edilizia scolastica lavoro importante dell’Amministrazione Gualtieri a servizio della collettività e del mondo studentesco”

Questa mattina a Palazzo Valentini, il convegno “Architettura per le scuole – progetto e prospettive” organizzato in collaborazione con gli Ordini provinciali degli Ingegneri e degli Architetti, il Dipartimento di Architettura e Progetto dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, l’Unione nazionale italiana dei tecnici degli enti locali (Unitel), la Società consulenza ed assistenza impiantistica sportiva (Scais) e l’Associazione Liberi Architetti (Ala).

Al centro della discussione l’edilizia scolastica e l’impiantistica sportiva alla luce anche delle ultime ricerche di Sapienza riguardo alla produzione internazionale di scuole dal 2000 a oggi, oggetto di prossima pubblicazione del Prof. Petrangeli, relatore di inizio giornata.

Presenti tra i vari relatori anche la Professoressa Guendalina Salimei, progettista nota a livello internazionale e curatrice del padiglione italiano per la prossima Biennale architettura di Venezia e, peraltro, ispiratrice con la sua figura e il progetto del “Miglio Verde” di Corviale, del film “Scusate se esisto”.