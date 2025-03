Cs. n.138 Case della memoria – Castello di Donnafugata + locandina

(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 27 March 2025 Ufficio Stampa

Comunicato n.138

Case della memoria – Castello di DonnafugataPer il quarto anno l’Associazione Nazionale Case della Memoria apre le porte delle Case museo di tutta Europa il 5 e 6 aprile in occasione delle Giornate delle Case dei personaggi illustri.

Saranno 2 giornate dedicate ai luoghi che custodiscono la memoria e il lascito dei “Grandi” a cui Ragusa ha aderito dando la possibilità di visitare con biglietto ridotto a 4 € la sua casa più importante: Donnafugata, comprensiva di Castello, Parco e Museo del Costume.

I visitatori avranno inoltre gratuitamente la possibilità di fruire dell’itinerario ludico dell’app Zonzo e di partecipare alle visite guidate riportate nel programma:

Sabato 5 aprile 2025:

– h 10.00 | Visita guidata al Castello, a cura di Clorinda Arezzo;

– h 11.00 | Visita guidata al Parco, a cura di Nuccio Iacono;

– h 15.00 | Visita guidata al Parco, a cura di Clorinda Arezzo.

Domenica 6 aprile 2025:

– h 10.00 | Visita per famiglie al Castello, a cura di Clorinda Arezzo;

– h 11.00 | Visita guidata al Parco, a cura di Nuccio Iacono;

– h 15.00 | Visita per famiglie al Parco, a cura di Clorinda Arezzo.

Per prenotazioni (Max 30 partecipanti per turno di visita al Castello, Max 50 partecipanti per turno di visita al Parco) e informazioni:

Giovanni Iacono