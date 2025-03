(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 27 March 2025 COMUNICATO STAMPA 27 marzo

ALFONSI, ROMA PARTECIPA AL FESTIVAL DEL VERDE E DEL PAESAGGIO DAL 4 AL 6

APRILE ALL’AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

Roma Capitale partecipa al Festival del Verde e del Paesaggio,

all’Auditorium Parco della Musica, dal 4 al 6 aprile 2025. Tema della XIV

edizione del Festival è la Biofilia.

Nella cornice del giardino pensile dell’Auditorium sarà presente, per il

terzo anno, uno spazio istituzionale con uno stand di Roma Capitale e

un’area dibattiti dedicata ai temi dell’ambiente, agricoltura e ciclo dei

rifiuti. In particolare, il giorno 5 aprile alle ore 16 è previsto un talk

sul tema della Città Biofilica al quale parteciperanno, oltre all’Assessora

all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina

Alfonsi, gli assessori di diverse città italiane: Elena Grandi, Assessora

all’Ambiente della Città di Milano, Francesco Tresso, Assessore

all’Ambiente della Città di Torino, Vincenzo Santagada, Assessore

all’Ambiente della Città di Napoli ed Elda Perlino, Assessora all’Ambiente

della Città di Bari. L’incontro sarà occasione per condividere buone

pratiche e progetti relativi alla città verde e blu, dalla cura del verde

urbano al rapporto con le reti d’acqua e i litorali.

Nello spazio istituzionale saranno presenti, accanto a Roma Capitale, gli

stand di Ama, con attività dedicate all’economia circolare, e dell’Ordine

degli Agronomi di Roma e Provincia per rispondere alle curiosità dei

cittadini. Si segnala inoltre, nel pomeriggio del 4 aprile, nell’area

dibattiti della terrazza istituzionale la presentazione del Masterplan

delle Alberature stradali a cura del CREA, con a seguire un talk riguardo

il percorso del Libro Bianco del Verde e, infine, un appuntamento con

esperti del CREA, a disposizione dei cittadini per rispondere a curiosità e

domande sulla cura del verde urbano.

“Lo spazio istituzionale che Roma Capitale cura all’interno del Festival

del Verde e del Paesaggio è l’occasione per accogliere le esperienze di

altre città italiane che stanno lavorando sulla cura del Verde urbano e

sulla valorizzazione delle reti d’acqua e dei litorali e per presentare

quanto Roma sta facendo, in particolare, riguardo la valorizzazione del

tratto urbano del Tevere con i parchi d’affaccio e la forestazione urbana.

Allo stesso modo, questa terrazza è uno spazio di dialogo con altri enti,

istituzioni e ordini professionali impegnati quotidianamente nella cura

dell’ambiente”, dichiara l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei

rifiuti, Sabrina Alfonsi.