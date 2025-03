(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2025

(AGENPARL) – Wed 26 March 2025 Servizio Informazione e Comunicazione

DOTT. S.D. SCARAFINO

Via Garibaldi n. 6, 70043 Monopoli (BA)

COMUNICATO STAMPA N.6611

26 marzo 2025

Al via le operazioni di contrasto alla Xylella

Taglio della vegetazione spontanea lungo i cigli stradali

L’Assessore ai Lavori Pubblici Cristian Iaia comunica il Comune di Monopoli ha affidato alla ditta Gri.Ma Srl, con sede a Terlizzi, il servizio relativo alle azioni di contrasto alla Xylella Fastidiosa per l’anno 2025.

Monopoli, come molte altre aree della Puglia, è stata colpita dalla Xylella Fastidiosa, un batterio che ha devastato migliaia di ulivi secolari, compromettendo un patrimonio agricolo e paesaggistico di inestimabile valore. L’Amministrazione comunale ha messo in atto misure preventive e di contenimento per limitare la diffusione del patogeno e tutelare le colture ancora sane. Il monitoraggio costante del territorio e l’attuazione di strategie di contrasto, come il taglio della vegetazione spontanea, sono fondamentali per ridurre il rischio di proliferazione del batterio e salvaguardare la produzione olivicola locale.

Il progetto prevede il taglio della vegetazione spontanea lungo i cigli stradali per il contenimento dell’insetto vettore Philaenus spumarius, responsabile della diffusione del batterio che causa il “Complesso del disseccamento rapido dell’olivo (CoDiRO)”.

Le operazioni di contrasto alla Xylella, seguite nell’agro dal Consigliere Comunale delegato alle Contrade Flavio Petrosillo, sono iniziate martedì 25 marzo 2025 e interesseranno gran parte delle strade principali della città e delle contrade. In particolare, il taglio riguarderà inizialmente le aree situate entro i 200 metri sul livello del mare.

L’importo totale del servizio ammonta a € 60.965,94.