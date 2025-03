Ricordiamo oggi a Bari in Camera di Commercio , alla Casa delle Cultura e in Presidenza

(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2025

(AGENPARL) – Wed 26 March 2025 Per le giornate “Apulia Industry Days” di Apulia Film Commission, in corso

all’interno del programma del Bif&st 2025 oggi, mercoledì 26 marzo dalle

10.00 alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di

Bari, è in programma il panel “La Puglia che produce – Strumenti e

strategie a supporto della filiera audiovisiva”.

Si tratta di una tavola rotonda tra le Associazioni di categoria, i

rappresentanti della Regione Puglia e delle agenzie regionali ARTI,

ARET/Pugliapromozione, PugliaCulture e Apulia Film Commission. L’incontro

sarà un’occasione per presentare programmi, progetti e opportunità a

sostegno delle PMI pugliesi del settore audiovisivo.

All’incontro interverranno: Michele Emiliano, presidente della Regione

Puglia, Alessandro Delli Noci assessore della Regione Puglia allo Sviluppo

economico, digitale e politiche giovanili, Donato Pentassuglia, assessore

all’Agricoltura della Regione Puglia, Francesco Paolicelli, presidente

della IV Commissione regionale Sviluppo Economico della Regione Puglia, Luciana

Di Bisceglie, presidente della Camera di Commercio di Bari, Anna Maria Tosto,

presidente di Apulia Film Commission, Paolo Ponzio, presidente di Puglia

Culture, Francesco Cupertino, consigliere d’Amministrazione ARTI, Luca

Scandale, direttore Generale di Pugliapromozione, Antonio Parente,

direttore Generale di Apulia Film Commission, Corrado Azzolini, presidente

nazionale del settore Cinema e Audiovisivo di Confartigianato, Ivan

D’Ambrosio, presidente di Cna Cinema e audiovisivo Puglia.

Si prevede, inoltre, un intervento di Dario Di Mella, rappresentante del

Comparto Audiovisivo e Cinema Auto organizzato. L’incontro sarà

moderato da Leonardo

Paulillo, avvocato dello spettacolo e Segretario Generale Audiovisivo

Italiae.

^^^^^

Oggi mercoledì 26 marzo, a partire dalle ore 9.30, la Casa delle Culture di

Bari (traversa di via G. Pugliese, Via Barisano da Trani, 15, Bari)

ospiterà l’incontro pubblico “Povertà, disuguaglianze, divari in Puglia”,

promosso da Alleanza contro la Povertà – Puglia e Anci Puglia, in

collaborazione con istituzioni, enti del terzo settore, accademici e

operatori sociali. Previsti gli interventi di Ruggiero Mennea, consigliere

delegato al Welfare, Regione Puglia, Antonio Russo, portavoce nazionale

Alleanza contro la povertà e Fiorenza Pascazio, presidente ANCI Puglia. A

seguire, analisi e dati sulla povertà in Puglia a cura di Vito Peragine,

professore Ordinario di Economia Politica, Università di Bari, focus

tematici sui Profili della Povertà e una tavola rotonda sul tema

“Esperienze e strategie per l’inclusione sociale”. Le conclusioni saranno

affidate a Pasquale Chieco, presidente Commissione Welfare ANCI Puglia.

^^^^

*Turismo outdoor: oggi conferenza stampa sul nuovo bando regionale*

Oggi, mercoledì 26 marzo alle ore 11.45, nella Sala Di Jeso del Palazzo

della Presidenza della Regione Puglia (Lungomare Nazario Sauro, 33 – Bari),

si terrà la conferenza stampa di presentazione del bando pubblico rivolto

ai comuni pugliesi per l’assegnazione di contributi regionali a valere

sulle risorse del FUNT – parte capitale 2023, destinato alla realizzazione

di aree attrezzate per la sosta e il ristoro, mini aree camper e parking

hub nei comuni attraversati da cammini e itinerari naturalistici.

L’intervento rientra nell’ambito del progetto “Infrastrutturazione del

Sistema integrato degli itinerari di Puglia”, voluto dall’Assessorato al

Turismo in sinergia con ASSET, l’Agenzia regionale Strategica per lo

Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, e volto a rafforzare l’accoglienza

e la fruibilità lungo i percorsi turistici.

Interverranno:

– Gianfranco Lopane, assessore al Turismo della Regione Puglia

– Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione

Puglia

– Elio Sannicandro, direttore generale di ASSET

– Giuseppe Garofalo, coordinamento strategico dei progetti di

infrastrutture di trasporto e mobilità di ASSET

– Gabriella Belviso, dirigente di Servizio della Sezione Turismo e

Internazionalizzazione della Regione Puglia