Comunicato congiunto con Confindustria Como: ATS Insubria e Confindustria Como incontrano i referenti del WHP di 30 aziende del comasco per promuovere il benessere sul posto di lavoro

(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2025

(AGENPARL) – Wed 26 March 2025 in allegato trovate un’immagini relativa all’incontro.

Grazie e buon lavoro. AB

ATS Insubria e Confindustria Como incontrano i referenti del WHP di 30 aziende del comasco per promuovere il benessere sul posto di lavoro

Sono stati una trentina i responsabili aziendali del programma “Luoghi di lavoro che promuovono salute – Rete WHP – Workplace Health Promotion – Lombardia”, promosso da ATS Insubria in collaborazione con Confindustria Como, al quale attualmente aderiscono 70 aziende e oltre 10.000 lavoratori, che si sono riuniti per confrontarsi sui progetti attivati nelle singole realtà lavorative.

“La sede di Confidustria Como ci ha ospitati anche quest’anno per il consueto appuntamento con i “facilitatori” del programma WHP, che consente di promuovere salute nei luoghi di lavoro. Si tratta di una collaborazione che si è consolidata nel tempo, rilevandosi strategica e proficua – spiega Salvatore Gioia direttore generale di ATS Insubria – per favorire il benessere psicofisico dei lavoratori: la prevenzione e la promozione della salute sono temi sempre più attuali e centrali, non solo per la nostra Agenzia, ma per partner autorevoli come Confindustria che collabora attivamente per la diffusione delle buone pratiche del WHP in modo che i luoghi di lavoro siano sempre più rispondenti alle esigenze di salute dei lavoratori’.

“La collaborazione tra ATS Insubria e Confindustria Como nel programma WHP – dichiara Francesca Polti, Vice Presidente di Confindustria Como con delega a Relazioni industriali, previdenza, welfare e people – rappresenta un’importante opportunità per le aziende del nostro territorio, che scelgono di investire nel benessere delle persone e nella promozione di stili di vita salutari. L’incontro di questa mattina è stato un momento prezioso per il confronto e la condivisione di buone pratiche, con un focus specifico sulla promozione dell’attività fisica in azienda. Favorire il movimento nei luoghi di lavoro significa migliorare la salute dei lavoratori, prevenire malattie croniche e contribuire a un clima aziendale più positivo e produttivo. Il benessere dei collaboratori non è solo un obiettivo etico, ma anche un elemento strategico per la competitività delle imprese. Per questo, Confindustria Como continua a sostenere il programma WHP, consapevole che una rete di aziende attente alla salute e alla qualità della vita lavorativa può fare la differenza per il futuro del nostro territorio”.

Il programma WHP approfondisce i temi relativi ai sani stili di vita, all’alimentazione equilibrata, al contrasto dei comportamenti additivi e al fumo, e molto altro ancora.

Il workshop 2025, grazie alle indicazioni degli esperti di ATS Insubria, ha coinvolto i referenti aziendali del programma WHP anche in brevi sessioni di attività fisica che si possono svolgere in autonomia e che sarebbe opportuno inserire ogni due ore durante la giornata lavorativa: un modo per interrompere la routine, ridurre lo stress e le tensioni muscolari, nonché aumentare il benessere generale e il buonumore. A chiudere la giornata le testimonianze di alcune aziende che hanno raccontato la loro esperienza con i gruppi di cammino aziendali.

È sempre possibile aderire al programma WHP contattando ATS Insubria che fornisce metodologie per la promozione della salute all’interno delle imprese, sia con la diffusione di buone pratiche che fornendo informazioni sulle opportunità di accesso al Servizio Socio Sanitario Regionale e sulle offerte di programmi e iniziative disponibili sul territorio.

Dott. Stefano Rudilosso

Responsabile Comunicazione, Ufficio Stampa

Via Raimondi, 1 – 22100 – Como

http://www.confindustriacomo.it

Anna Botter

Dirigente Comunicazione e Relazioni Esterne

Direzione Generale

via O. Rossi, 9 – 21100 Varese

ats-insubria.it