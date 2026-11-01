Bulgaria, Iliana Iotova in testa nei conteggi paralleli delle presidenziali: risultati contrastanti tra gli istituti, il Paese attende il verdetto ufficiale

(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2026 - Le prime elaborazioni del ballottaggio del 1° novembre 2026 indicano un vantaggio della presidente ad interim Iliana Iotova secondo quattro istituti su cinque. Trend, Myara e Alpha Research le attribuiscono circa il 58% dei consensi, mentre Market Links presenta un risultato opposto, con Andrey Gurov al 56,5%. Il voto assume particolare importanza per gli equilibri politici della Bulgaria, già governata dal partito Bulgaria Progressista dell’ex presidente Rumen Radev.
La Bulgaria affronta una serata elettorale decisiva per il futuro della presidenza della Repubblica e per gli equilibri istituzionali del Paese.
Domenica 1° novembre 2026, i primi conteggi paralleli del ballottaggio presidenziale indicano Iliana Iotova in vantaggio sullo sfidante Andrey Gurov secondo la maggioranza degli istituti demoscopici, ma una rilevazione presenta un risultato nettamente differente, rendendo necessario attendere il conteggio ufficiale delle schede.
La presidente ad interim, sostenuta dal partito Bulgaria Progressista del primo ministro Rumen Radev, si confronta con Gurov, economista ed ex capo del governo ad interim, sostenuto dalle forze politiche riformiste filo-occidentali.
Secondo i dati diffusi dall’Agenzia di stampa bulgara BTA nella sezione dedicata alle elezioni presidenziali e vicepresidenziali del 2026, cinque istituti sono stati registrati per effettuare exit poll e conteggi paralleli: Trend, Myara, Gallup International Balkan, Alpha Research e Market Links.
Le elaborazioni presentate entro le ore 21 mostrano differenze significative.
Quattro istituti attribuiscono un vantaggio alla coppia Iotova-Valchev, mentre Market Links indica Gurov-Kandev in prima posizione.
È quindi fondamentale distinguere tra i dati delle società demoscopiche e i risultati ufficiali della Commissione elettorale centrale, che rimangono il riferimento decisivo per l’assegnazione della presidenza.
I conteggi paralleli del 1° novembre: Iotova davanti secondo quattro istituti
Le elaborazioni rese disponibili nella serata elettorale mostrano un quadro articolato.
L’istituto Trend, con un campione dichiarato completo al 100%, attribuisce a Iliana Iotova e Kiril Valchev il 58,1% dei consensi, contro il 38,9% di Andrey Gurov e Georgi Kandev.
Un risultato simile emerge dal conteggio parallelo di Alpha Research, che assegna alla coppia Iotova-Valchev il 57,4%, mentre Gurov-Kandev si ferma al 39,6%.
Anche Myara, con il 100% del campione elaborato, colloca Iotova in vantaggio con il 58,2%, contro il 38,6% dello sfidante.
Gallup International Balkan, con il 75% del campione completato, indica invece il 56,1% per Iotova e il 39,1% per Gurov.
La rilevazione di Market Links presenta un quadro opposto: Gurov avrebbe ottenuto il 56,5%, mentre Iotova si fermerebbe al 40,6%.
I risultati dei cinque istituti
|Istituto
|Iotova-Valchev
|Gurov-Kandev
|Campione elaborato
|Trend
|58,1%
|38,9%
|100%
|Myara
|58,2%
|38,6%
|100%
|Alpha Research
|57,4%
|39,6%
|100%
|Gallup International Balkan
|56,1%
|39,1%
|75%
|Market Links
|40,6%
|56,5%
|100%
Fonte: conteggi paralleli riportati nei dati forniti e collegati alla copertura elettorale dell’agenzia BTA. Le percentuali non rappresentano risultati ufficiali.
La divergenza di Market Links è particolarmente rilevante.
Non si tratta infatti di una differenza limitata a pochi decimali, ma di una completa inversione tra i due candidati.
Per questo motivo, il dato non dovrebbe essere eliminato o corretto arbitrariamente: è necessario segnalarlo e verificarlo rispetto al documento originale dell’istituto e ai risultati pubblicati dalla Commissione elettorale centrale.
La pagina generale della BTA è consultabile, ma il contenuto integrale della specifica rilevazione non è stato recuperabile direttamente durante la verifica. Non è quindi possibile stabilire se la divergenza derivi da una revisione delle stime, da una differente metodologia o da un errore di trascrizione.
Il conteggio parallelo, inoltre, non coincide con lo scrutinio ufficiale. Anche quando il campione di un istituto risulta elaborato al 100%, ciò significa che è stata completata la rilevazione statistica prevista, non che siano state ufficialmente conteggiate tutte le schede elettorali del Paese.
Dal primo turno al ballottaggio: una competizione tra due visioni politiche
Il voto del 1° novembre arriva dopo il primo turno del 25 ottobre, quando nessuno dei candidati aveva raggiunto la maggioranza richiesta per l’elezione immediata.
Secondo la ricostruzione della BTA pubblicata dopo il primo turno, la competizione aveva visto Iotova e Gurov emergere come i due principali contendenti, con uno scarto relativamente contenuto.
I risultati elettorali successivamente comunicati indicavano il 34,76% per Iotova e Valchev e il 31,95% per Gurov e Kandev.
Il terzo candidato, Kostadin Kostadinov, sostenuto dalla formazione nazionalista Rinascita, aveva raccolto una quota significativa dei voti.
Il ballottaggio ha quindi assunto una dimensione politica più ampia, poiché i due candidati rimasti in competizione hanno dovuto cercare il sostegno degli elettori delle altre forze politiche.
La sfida contrappone due orientamenti differenti in materia di sicurezza internazionale, rapporti con la Russia e ruolo della Bulgaria nell’Unione Europea e nella NATO.
Iotova sostiene la necessità di un approccio diplomatico alla guerra in Ucraina e di una maggiore attenzione agli strumenti negoziali.
Gurov ha invece insistito sul rafforzamento dei rapporti con gli alleati occidentali e sul mantenimento di un sostegno più deciso a Kiev.
La competizione riflette dunque alcune delle principali divisioni presenti nella società bulgara.
Iliana Iotova: dalla vicepresidenza alla candidatura per un mandato completo
Iliana Iotova è una delle figure istituzionali più conosciute della politica bulgara.
Per diversi anni ha ricoperto l’incarico di vicepresidente della Repubblica al fianco di Rumen Radev.
Nel gennaio 2026 ha assunto la presidenza dopo le dimissioni di Radev, che aveva deciso di lasciare anticipatamente l’incarico per partecipare direttamente alla competizione parlamentare.
Iotova si è quindi presentata alle elezioni presidenziali con l’obiettivo di ottenere un mandato completo di cinque anni.
La sua candidatura è sostenuta dal partito Bulgaria Progressista, dalla formazione socialista e da altre componenti politiche.
Come ricostruito dall’Associated Press, una sua eventuale elezione rappresenterebbe anche un primato storico: Iotova diventerebbe la prima donna eletta direttamente alla presidenza della Bulgaria.
La sua carriera politica e istituzionale comprende esperienze parlamentari nazionali ed europee, oltre alla lunga permanenza ai vertici dello Stato.
Il possibile successo avrebbe quindi sia un significato personale e simbolico sia conseguenze politiche più ampie.
Rumen Radev e Bulgaria Progressista: la maggioranza parlamentare conquistata in aprile
La candidatura di Iotova è strettamente collegata al nuovo equilibrio politico emerso dalle elezioni parlamentari del 19 aprile 2026.
In quella consultazione, Bulgaria Progressista, guidata dall’ex presidente Rumen Radev, ha ottenuto 131 seggi sui 240 dell’Assemblea nazionale, conquistando la maggioranza assoluta.
Secondo i dati pubblicati dall’Unione interparlamentare, il risultato ha modificato profondamente la distribuzione delle forze politiche in Parlamento.
La maggioranza ha permesso a Radev di formare un nuovo esecutivo, dopo anni caratterizzati da instabilità parlamentare, coalizioni difficili e consultazioni anticipate.
La possibile elezione di Iotova potrebbe consolidare ulteriormente questo assetto, portando alla presidenza una figura sostenuta dallo stesso schieramento che controlla il governo.
Questa prospettiva è stata al centro delle critiche di Andrey Gurov.
L’ex primo ministro ad interim sostiene infatti che una presidenza politicamente vicina alla maggioranza rischierebbe di indebolire il ruolo di controllo e di garanzia del capo dello Stato.
L’eventuale convergenza politica tra governo e presidenza non elimina formalmente i poteri costituzionali delle due istituzioni, ma può influenzare il modo in cui tali prerogative vengono esercitate.
Andrey Gurov: il candidato dell’opposizione filo-occidentale
Andrey Gurov è un economista che ha ricoperto incarichi di primo piano nel sistema finanziario e politico bulgaro.
Ex vicegovernatore della Banca Nazionale Bulgara, ha inoltre guidato un governo ad interim nella fase precedente alle elezioni parlamentari dell’aprile 2026.
La sua candidatura è sostenuta da diverse forze riformiste e filo-occidentali, tra cui Continuiamo il Cambiamento e Bulgaria Democratica.
Secondo la ricostruzione di Reuters, Gurov ha ricevuto anche il sostegno di personalità del centrodestra, compreso l’ex primo ministro Boyko Borisov.
Durante la campagna elettorale ha sottolineato la necessità di una presidenza indipendente dall’attuale maggioranza parlamentare.
Il suo programma insiste inoltre su un maggiore coordinamento con le istituzioni europee e con l’Alleanza Atlantica.
Gurov ha criticato l’approccio del governo nei confronti della guerra in Ucraina, sostenendo che un atteggiamento troppo prudente rischi di ridurre la credibilità internazionale della Bulgaria.
Il candidato ha anche richiamato l’importanza della sicurezza nel Mar Nero, una regione sempre più centrale per gli equilibri strategici dell’Europa orientale.
Ucraina, Russia e sicurezza europea: i temi che dividono i candidati
Il confronto tra Iotova e Gurov si è concentrato anche sulla guerra tra Russia e Ucraina.
La presidente ad interim ha più volte espresso contrarietà all’aumento degli aiuti militari e ha sostenuto che il conflitto non possa trovare una soluzione esclusivamente attraverso le operazioni belliche.
Ha inoltre proposto una coalizione internazionale per la pace, finalizzata a favorire il negoziato diplomatico.
Secondo quanto riportato dall’agenzia Anadolu, la posizione di Iotova riflette una maggiore enfasi sulla diplomazia e sulla riduzione delle tensioni.
Gurov considera invece necessario rafforzare il sostegno all’Ucraina e il coordinamento con i partner della NATO.
Per lo sfidante, la Bulgaria dovrebbe partecipare più attivamente alle iniziative comuni in materia di sicurezza.
Il dibattito assume particolare importanza per la collocazione geografica del Paese.
La Bulgaria è membro dell’Unione Europea e della NATO e si affaccia sul Mar Nero, una delle regioni direttamente interessate dalle conseguenze economiche e militari del conflitto.
Le due candidature non rappresentano necessariamente un’alternativa tra appartenenza e non appartenenza alle istituzioni occidentali.
Le differenze riguardano soprattutto le priorità diplomatiche, la politica delle sanzioni e il grado di sostegno militare all’Ucraina.
Il Mar Nero e le nuove minacce alla sicurezza bulgara
La sicurezza del Mar Nero è diventata uno degli argomenti centrali della campagna elettorale.
Secondo quanto riportato da Reuters nella giornata del ballottaggio, recenti attacchi con droni contro navi mercantili hanno aumentato le preoccupazioni per la sicurezza della navigazione.
La regione costituisce un corridoio strategico per il commercio, il trasporto energetico e le operazioni marittime.
Eventuali incidenti possono quindi avere conseguenze che vanno oltre i Paesi direttamente coinvolti nel conflitto.
Per la Bulgaria, la stabilità del Mar Nero è fondamentale anche per le infrastrutture portuali e i collegamenti commerciali internazionali.
Iotova ha richiamato la necessità di iniziative diplomatiche dedicate alla sicurezza regionale.
Gurov ha invece insistito sull’importanza di un coordinamento più stretto con gli alleati occidentali.
Il confronto mostra come le scelte presidenziali siano influenzate anche dalle nuove condizioni di sicurezza dell’Europa orientale.
Il ruolo costituzionale del presidente: perché il voto è importante
La Bulgaria è una repubblica parlamentare, nella quale il governo esercita la maggior parte delle responsabilità esecutive.
Il presidente dispone tuttavia di competenze importanti sul piano costituzionale.
Tra queste figurano la rappresentanza dello Stato, il ruolo di comandante in capo delle forze armate e alcune attribuzioni in materia di nomine e politica estera.
Il presidente può inoltre esercitare un veto sospensivo sulle leggi approvate dal Parlamento, chiedendo una nuova deliberazione.
Il potere presidenziale assume particolare rilevanza durante le crisi politiche, quando possono rendersi necessarie procedure per la formazione di governi ad interim o per la convocazione delle elezioni.
La scelta del capo dello Stato non è quindi soltanto simbolica.
Il rapporto tra presidenza e governo può influire sul funzionamento delle istituzioni e sull’equilibrio tra le diverse forze politiche.
Per i sostenitori di Iotova, una maggiore sintonia istituzionale potrebbe favorire la stabilità.
Per Gurov e i suoi sostenitori, una presidenza politicamente distinta dalla maggioranza potrebbe contribuire a preservare i contrappesi costituzionali.
Sono due interpretazioni differenti del ruolo del presidente, sulle quali saranno gli elettori e le istituzioni a determinare gli sviluppi politici.
La partecipazione elettorale e il problema della sfiducia verso la politica
Il ballottaggio si inserisce in un contesto caratterizzato da una partecipazione elettorale particolarmente contenuta.
Già al primo turno l’affluenza era stata molto bassa, riflettendo le difficoltà del sistema politico bulgaro nel mobilitare una parte consistente dell’elettorato.
Secondo la ricostruzione della BTA dopo il voto del 25 ottobre, la scarsa partecipazione rappresenta uno degli aspetti più significativi delle elezioni.
Le ripetute crisi di governo e il frequente ricorso al voto anticipato hanno contribuito ad alimentare un dibattito sulla fiducia dei cittadini nelle istituzioni.
La futura presidenza dovrà confrontarsi anche con questo problema.
Il risultato elettorale conferirà al candidato vincitore la legittimità prevista dalla Costituzione, ma il rafforzamento del rapporto tra cittadini e istituzioni richiederà un impegno politico più ampio.
Il tema riguarda soprattutto la capacità delle forze politiche di affrontare le difficoltà economiche, le questioni sociali e le preoccupazioni sulla sicurezza.
Perché i conteggi paralleli non coincidono con i risultati ufficiali
La divergenza tra gli istituti rende particolarmente importante chiarire il funzionamento dei conteggi paralleli.
Un exit poll si basa su interviste realizzate presso i seggi, mentre un conteggio parallelo utilizza un campione di risultati raccolti attraverso le sezioni elettorali o altre procedure statistiche.
Entrambi gli strumenti possono fornire indicazioni sull’esito di un’elezione, ma non sostituiscono lo scrutinio condotto dall’autorità competente.
Nel caso bulgaro, quattro istituti indicano un vantaggio di Iotova, mentre Market Links presenta una distribuzione opposta.
La differenza richiede un’attenta verifica delle fonti primarie.
Il dato attribuito a Market Links deve essere riportato come comunicato, senza modificarlo arbitrariamente per renderlo coerente con gli altri sondaggi.
Allo stesso tempo, non sarebbe corretto presentarlo come un risultato ufficiale.
Il riferimento decisivo rimane la Commissione elettorale centrale della Bulgaria, incaricata di raccogliere, verificare e proclamare i risultati delle consultazioni.
La copertura dedicata della BTA alle elezioni del presidente e del vicepresidente nel 2026 costituisce un ulteriore riferimento giornalistico per seguire gli aggiornamenti.
Le prossime ore: attesa per i risultati definitivi
Con la chiusura dei seggi, l’attenzione si concentra ora sulle operazioni di scrutinio.
Le autorità elettorali dovranno verificare i verbali provenienti dalle diverse sezioni, comprese quelle istituite all’estero.
Il conteggio permetterà di determinare il numero effettivo dei voti ottenuti dalle due coppie presidenziali.
Sarà inoltre possibile confrontare i risultati ufficiali con le stime diffuse dagli istituti.
Un elemento particolarmente importante riguarderà il comportamento degli elettori residenti fuori dalla Bulgaria, che al primo turno avevano mostrato preferenze differenti rispetto al voto nazionale.
Lo scrutinio consentirà anche di verificare l’affluenza complessiva e la distribuzione territoriale del consenso.
Fino alla proclamazione dei risultati, le percentuali dei conteggi paralleli devono essere considerate indicative.
Un ballottaggio che ridisegna gli equilibri istituzionali della Bulgaria
Il voto presidenziale del 1° novembre rappresenta un passaggio importante nella trasformazione politica che la Bulgaria sta attraversando nel 2026.
Dopo la vittoria parlamentare di Bulgaria Progressista e l’arrivo di Rumen Radev alla guida del governo, il ballottaggio mette a confronto due diverse interpretazioni del ruolo della presidenza e dell’orientamento internazionale del Paese.
I conteggi paralleli comunicati nella serata attribuiscono a Iliana Iotova un vantaggio secondo Trend, Myara, Alpha Research e Gallup International Balkan, mentre Market Links presenta un risultato opposto, favorevole ad Andrey Gurov.
La divergenza impone prudenza e rende particolarmente importante attendere i risultati ufficiali della Commissione elettorale centrale.
Sul piano politico, la consultazione assume rilevanza per gli equilibri tra governo e presidenza, per il ruolo della Bulgaria nella NATO e nell’Unione Europea e per la posizione del Paese rispetto alla guerra in Ucraina.
L’eventuale elezione di Iotova segnerebbe anche un primato storico per la rappresentanza femminile alla guida dello Stato.
La sfida successiva sarà garantire stabilità istituzionale e rappresentanza democratica in un contesto caratterizzato da una partecipazione elettorale limitata e da profonde divisioni politiche.
Il verdetto definitivo spetterà allo scrutinio ufficiale, mentre i dati dei cinque istituti rappresentano una fotografia provvisoria e non ancora conclusiva del voto.