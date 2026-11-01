[Comune Palermo] Cultura, il Comune pubblica avviso per raccogliere le proposte di spettacoli e rappresentazioni teatrali da rivolgere ai visitatori della città. Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12 del 6 novembre

L'Area della Cultura del Comune ha pubblicato un avviso rivolto ai teatri

privati presenti sul territorio comunale, con l'obiettivo di acquisire la

disponibilità di spettacoli e rappresentazioni teatrali da inserire in una

proposta culturale destinata ai turisti.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle strategie dell'Amministrazione

comunale per promuovere il patrimonio culturale della città e ampliare le

opportunità di fruizione per i visitatori, favorendo al contempo la

collaborazione con le realtà teatrali private, che costituiscono una

componente importante del tessuto culturale palermitano.

«Per la prima volta il Comune promuove un'iniziativa di questo tipo, con

l'obiettivo di costruire una collaborazione diretta con i teatri privati

della città, realtà che rappresentano una risorsa preziosa e che meritano

di essere sempre più valorizzate, anche nel loro rapporto con i quartieri e

le comunità. In una fase in cui Palermo registra una crescita costante dei

flussi turistici, riteniamo importante ampliare le occasioni di incontro

tra i visitatori e la nostra identità culturale. Attraverso il teatro

vogliamo offrire ai turisti la possibilità di scoprire il ricco e variegato

panorama delle proposte artistiche cittadine e, allo stesso tempo,

conoscere luoghi e quartieri diversi dal centro storico e dai principali

itinerari turistici. L'avviso rappresenta anche un'opportunità per mettere

in rete le diverse realtà culturali della città, creando nuove occasioni di

visibilità per gli operatori teatrali e favorendo una maggiore integrazione

tra programmazione culturale e promozione turistica», dichiara il sindaco

Roberto Lagalla.

«Vogliamo che il teatro diventi sempre più parte integrante dell'esperienza

di chi visita Palermo. La nostra città dispone di un patrimonio teatrale

ricco e articolato, fatto di storie, linguaggi e proposte differenti, che

raccontano anche la vivacità culturale dei suoi quartieri. Con questo

avviso vogliamo soprattutto dare un segnale concreto di attenzione e

vicinanza agli operatori teatrali della città, realtà che troppo spesso

hanno faticato a trovare gli spazi di ascolto e valorizzazione che

meritano. Non basta riconoscere il valore del loro lavoro: occorre creare

opportunità reali, ampliare il pubblico e offrire nuove prospettive. È

questo il senso dell'iniziativa, che vuole coniugare la promozione

turistica con il sostegno al tessuto culturale cittadino. Perché Palermo

non deve essere soltanto una città da visitare, ma una città da vivere,

Cultura Antonio Rini.

Le proposte dovranno essere presentate all'Area della Cultura del Comune di

Palermo entro le ore 12 del 6 novembre 2026. I dettagli dell'avviso e i

rispetti moduli per la presentazione delle istanze nel link seguente: