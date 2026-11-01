[Comune Palermo] Cultura, il Comune pubblica avviso per raccogliere le proposte di spettacoli e rappresentazioni teatrali da rivolgere ai visitatori della città. Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12 del 6 novembre

(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2026 - L'Area della Cultura del Comune ha pubblicato un avviso rivolto ai teatri
privati presenti sul territorio comunale, con l'obiettivo di acquisire la
disponibilità di spettacoli e rappresentazioni teatrali da inserire in una
proposta culturale destinata ai turisti.
L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle strategie dell'Amministrazione
comunale per promuovere il patrimonio culturale della città e ampliare le
opportunità di fruizione per i visitatori, favorendo al contempo la
collaborazione con le realtà teatrali private, che costituiscono una
componente importante del tessuto culturale palermitano.
«Per la prima volta il Comune promuove un'iniziativa di questo tipo, con
l'obiettivo di costruire una collaborazione diretta con i teatri privati
della città, realtà che rappresentano una risorsa preziosa e che meritano
di essere sempre più valorizzate, anche nel loro rapporto con i quartieri e
le comunità. In una fase in cui Palermo registra una crescita costante dei
flussi turistici, riteniamo importante ampliare le occasioni di incontro
tra i visitatori e la nostra identità culturale. Attraverso il teatro
vogliamo offrire ai turisti la possibilità di scoprire il ricco e variegato
panorama delle proposte artistiche cittadine e, allo stesso tempo,
conoscere luoghi e quartieri diversi dal centro storico e dai principali
itinerari turistici. L'avviso rappresenta anche un'opportunità per mettere
in rete le diverse realtà culturali della città, creando nuove occasioni di
visibilità per gli operatori teatrali e favorendo una maggiore integrazione
tra programmazione culturale e promozione turistica», dichiara il sindaco
Roberto Lagalla.
«Vogliamo che il teatro diventi sempre più parte integrante dell'esperienza
di chi visita Palermo. La nostra città dispone di un patrimonio teatrale
ricco e articolato, fatto di storie, linguaggi e proposte differenti, che
raccontano anche la vivacità culturale dei suoi quartieri. Con questo
avviso vogliamo soprattutto dare un segnale concreto di attenzione e
vicinanza agli operatori teatrali della città, realtà che troppo spesso
hanno faticato a trovare gli spazi di ascolto e valorizzazione che
meritano. Non basta riconoscere il valore del loro lavoro: occorre creare
opportunità reali, ampliare il pubblico e offrire nuove prospettive. È
questo il senso dell'iniziativa, che vuole coniugare la promozione
turistica con il sostegno al tessuto culturale cittadino. Perché Palermo
non deve essere soltanto una città da visitare, ma una città da vivere,
Cultura Antonio Rini.
Le proposte dovranno essere presentate all'Area della Cultura del Comune di
Palermo entro le ore 12 del 6 novembre 2026. I dettagli dell'avviso e i
rispetti moduli per la presentazione delle istanze nel link seguente: