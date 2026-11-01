(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2026 - "Con la scomparsa di Massimo Baldini perdo un grandissimo amico, un instancabile costruttore di libertà con cui ho avuto l'onore di condividere lunghi anni di impegno politico, sia in Parlamento sia sul territorio della nostra Viareggio e della Toscana. Massimo era animato da una grande passione politica, che lo ha reso punto di riferimento per la comunità di Forza Italia, da eletto, da uomo di governo e da militante. Per questo lo ricorderemo e lo ricorderò con il rispetto e l'ammirazione che si devono alle figure della sua statura. In queste ore di dolore, mi stringo attorno ai suoi cari con commozione"
Trending
- FI: Bergamini, ” Massimo Baldini era un grandissimo amico, un instancabile costruttore di libertà
- Buche, strade, marciapiedi: dalla Giunta un milione di euro per la manutenzione della viabilità della terraferma
- Il Comune di Dubai aggiorna i regolamenti urbanistici per l’area di Al Satwa per ampliare le possibilità di sviluppo e investimento
- Giustizia, Costa (FI): “ripresenteremo pdl separazione carriere. Gesto simbolo di battaglia che non si ferma
- Asseggiano: la Giunta approva l’intitolazione di una nuova via a Giorgio Perlasca, Giusto tra le Nazioni
- Somalia, l’Europa apre il mercato ma le esportazioni faticano a crescere: la sfida oltre i dazi
- Mosca, sventato un presunto attentato terroristico dopo un allarme degli USA: arrestato un minorenne, l’FSB ringrazia Washington
- Etiopia, il riarmo con Mosca pesa sul Corno d’Africa: cosa cambia con Su-35 e S-400
- MANOVRA, CARETTA (FDI): LDB 2027 TUTELA AGRICOLTURA
- Agricoltura, Cicala: fine settimana di ascolto
CHI SIAMO
L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.
Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.
Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.
CONTATTI
Per inviare i comunicati stampa:
redazione@agenparl.eu
Per informazioni:
marketing@agenparl.eu