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Veneto

Buche, strade, marciapiedi: dalla Giunta un milione di euro per la manutenzione della viabilità della terraferma

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2026 - Accanto alla manutenzione programmata, il progetto prevede un servizio di pronto intervento e una serie di lavorazioni puntuali da attivare in funzione delle necessità riscontrate sulla rete stradale. Tra queste rientrano la riparazione di buche e cedimenti del piano viabile, il ripristino della segnaletica danneggiata, la sistemazione delle barriere di sicurezza, la manutenzione delle caditoie e degli impianti di raccolta delle acque piovane, oltre agli interventi necessari in seguito a incidenti, allagamenti o altre situazioni che possono compromettere la sicurezza della circolazione.

"Diamo grande attenzione alla manutenzione della viabilità cittadina, un'attività fondamentale per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico – dichiara l'assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Brunello – Con questo stanziamento da oltre un milione di euro interveniamo su strade, ponti, cavalcavia, sottopassi, barriere di sicurezza e sistemi di raccolta delle acque. Un investimento che ci permette di programmare gli interventi sulla base delle verifiche tecniche e, allo stesso tempo, di mantenere la flessibilità necessaria per rispondere rapidamente alle criticità che emergono ogni giorno sul territorio".

Venezia, 31 ottobre 2026

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