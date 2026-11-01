Manovra, Bonelli (AVS): «È una rapina sociale. Meloni racconta bugie agli italiani, tagli alle pensioni e alla sanità, i numeri la smentiscono»

italiani, tagli alle pensioni e alla sanità, i numeri la smentiscono»*

Roma, 31 ottobre 2026. «Questa legge di bilancio è una rapina sociale.

Giorgia Meloni racconta agli italiani una manovra che non esiste. A

smentirla è la relazione tecnica del suo stesso governo». Lo dichiara

Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.

«Prima bugia: il taglio delle tasse al ceto medio. Lo sconto IRPEF vale un

solo anno, il 2027, quello delle elezioni, e dal 2028 sparisce. Va solo a

chi guadagna più di 50.000 euro, anche a chi supera i 100.000. Infermieri,

operai, insegnanti e la gran parte dei pensionati non ricevono un euro.

Intanto con la flat tax un medico autonomo con 60.000 euro di reddito paga

9.000 euro di tasse, mentre il suo collega dell'ospedale pubblico ne paga

18.900. E la manovra estende questo privilegio fino a 100.000 euro.»

«Seconda bugia: l'attenzione agli anziani. Ai pensionati vengono tolti 14,2

miliardi in dieci anni con il taglio della rivalutazione, un taglio

permanente. In cambio arriva un bonus da 300 euro, una volta sola. Intanto

il fondo per gli anziani non autosufficienti, i più fragili, scende da 250

a 136 milioni.»

«Terza bugia: le banche che pagano. Il contributo delle banche è

temporaneo: dura due anni e in parte è un anticipo che verrà restituito. Ai

super ricchi che portano i capitali all'estero l'exit tax costerà in tutto

6,7 milioni l'anno. Un regalo.»

«La sanità pubblica è stata dimenticata. Con le liste d'attesa che

costringono milioni di italiani a pagare o a rinunciare alle cure, il

governo mette 1,6 miliardi in un bonus che finisce alla sanità privata.

Dell'aumento del Fondo sanitario, invece, alle Regioni restano liberi

appena 138 milioni, che devono coprire anche l'inflazione. E sale il tetto

di spesa per comprare prestazioni dai privati accreditati. È un

trasferimento di risorse dal pubblico al privato, mentre ospedali e pronto

soccorso restano senza personale.»

«Sulla crisi climatica, nulla. Il Paese è colpito ogni anno da alluvioni,

frane e siccità, ma in questa manovra non c'è un euro per l'adattamento

climatico e il dissesto idrogeologico. In compenso ci sono 2,36 miliardi

l'anno, per sempre, per esentare dal bollo le auto a benzina e diesel,

anche le più inquinanti. E dal 2029 gli aiuti alle imprese energivore li

pagheranno le famiglie in bolletta, con i fondi destinati alle rinnovabili.

È una manovra contro il clima e contro chi ne paga i danni.»

«Ecco dove vanno invece le risorse. 4,6 miliardi per le armi, finanziati

anche in deficit. E un'ondata di azzardo per fare cassa: puntate alle slot

raddoppiate a 2 euro e giocate previste in aumento del 30%. Il governo

punta sulla ludopatia per far quadrare i conti.»

«Bonus per un anno, tagli per sempre. Ai pensionati, ai malati e ai più

fragili si toglie, a chi ha di più si regala. Noi presenteremo emendamenti

per fermare questa rapina: le risorse vanno prese dagli extraprofitti e dai

grandi patrimoni, per la sanità pubblica e per la difesa del territorio

dalla crisi climatica.»