Al via il calendario di eventi “200SantaRosa”

(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2025

(AGENPARL) – Wed 26 March 2025 200SantaRosa

Vita, passioni e ideali di un uomo che ha fatto la storia

In occasione dell’importante anniversario dalla morte del concittadino saviglianese,

l’Assessorato alla Cultura del Comune di Savigliano ha organizzato una serie di eventi che si

svolgeranno a partire dal mese di marzo e fino al mese di novembre 2025, secondo un

calendario che vede coinvolte molte realtà culturali del territorio e non solo.

Il cartellone di appuntamenti è stato svelato alla cittadinanza martedì sera, nel corso di una

conferenza stampa in Municipio.

La figura di Santorre di Santa Rosa è definita come protagonista del Risorgimento italiano e

dalla sua biografia spiccano alcune caratteristiche che lo tratteggiano come figlio illuminato

del suo tempo: appassionato politico, idealista convinto, caparbio e visionario.

Seppur conscio del momento storico che stava vivendo intravide che i moti iniziati in quegli

anni sarebbero serviti a dare la spinta per l’indipendenza italiana.

Nel 1821 scrisse: “L’emancipazione dell’Italia sarà un avvenimento del secolo XIX; la spinta

è data. Si possono, a talento, compilare liste di proscrizioni, e i diversi principi italiani

possono, se loro piace, servire i disegni dell’Austria, poiché vogliono regnare per mezzo suo

piuttosto che per le leggi. L’Austria li lascia fare, e s’apparecchia a cogliere i frutti del loro

accecamento; ma tutti s’ingannano: la passione degli italiani per l’indipendenza dell’Italia

s’accresce per i sacrifici che loro costa. La potenza austriaca può ritardare, ma non farà che

rendere più terribile l’esplosione”.

Gli eventi inizieranno il 1° aprile con una conferenza a cura del Protopresbitero Iossìf

Rostagno, sacerdote del Patriarcato di Costantinopoli, rettore della Parrocchia Greco-

ortodossa di Torino sul tema del rapporto di Santorre di Santa Rosa con il Cristianesimo

Ortodosso: “Risurrezione e Rivoluzione. Santa Rosa incontra il Cristianesimo”, presso

la Sala S. Agostino in piazza Arimondi, ore 18.

Martedì 8 aprile il Prof. Carlo Bovolo terrà una conferenza dal titolo “Tra Classicismo e

modernità – l’eredità culturale e politica della rivoluzione greca”, sempre presso la Sala

S. Agostino in Piazza Arimondi, alle 18.

L’8 maggio, alle ore 21, presso la Crosà Neira – in occasione della precisa ricorrenza della

morte del Concittadino – l’ospite d’eccezione sarà Ezio Mauro. Giornalista, già direttore del

quotidiano La Stampa dal 92 al 96 e direttore del quotidiano La Repubblica dal 96 al 2016,

autore e conduttore del programma “La Scelta” in onda su RAI3, terrà la conferenza

“Santorre di Santa Rosa e i valori del Risorgimento”. Dialogherà con l’ospite il Prof.

Sergio Soave.

Seguiranno altre conferenze: il 2 settembre, alle ore 18, presso la Torre civica, la dott.ssa

Chiara Tavella parlerà di “Santorre Letterato Soldato”; a seguire, il 9 settembre, sempre

alle ore 18, presso la Torre Civica, l’arch. Nadia Lovera racconterà “Il nipote Sanctor…

accordi e disaccordi in casa Santa Rosa”.

Molte altre iniziative contribuiranno a valorizzare la commemorazione.

L’11 maggio, in occasione della manifestazione Savix, il fumettista Federico Cecchin

realizzerà un “Live painting Santa Rosa”.

Per rendere la cultura inclusiva e far sì che Santorre di Santa Rosa possa essere davvero

ricordato da tutti, si è realizzato un concorso gastronomico tra le gastronomie e i ristoratori

locali, “Salsa Verde Santa Rosa”, al fine di ricreare la salsa verde Santa Rosa originale e

decretare il 14 maggio il vincitore. La premiazione avverrà all’interno della manifestazione

Quintessenza il 18 maggio, durante una conferenza tenuta dall’Arch. Nadia Lovera, dal

titolo “La cucina in Casa Santa Rosa”.

Per restare in tema culinario, il 13 giugno, alle 18, nella splendida cornice di Palazzo Taffini,

sarà organizzato un momento conviviale di specialità gastronomiche greche accompagnate

dalla Band italo-greca Evì Evan.

Saranno due le mostre che accompagneranno l’iniziativa. La prima, dal 6 luglio al 28

settembre, dal titolo “Io Santorre. Storia di un uomo, di una famiglia, di una cultura”

presso il Museo Civico A.Olmo. La seconda, presso il Palazzo Muratori Cravetta, dal 12

settembre al 16 novembre, realizzata in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Brera

e di Milano dal titolo “La Grecia di Santorre di Santa Rosa. Dal mito classico alla lotta

per la libertà”, a cura di Elena Lissoni e Chiara Nenci, con la collaborazione di Diego

Repetto.

Attraverso un’attenta selezione di opere d’arte, il percorso espositivo delineerà la figura di

Santa Rosa ripercorrendo la fase conclusiva della sua vicenda umana e politica: dall’esilio di

Londra, dove si era rifugiato dopo il fallimento della rivoluzione in Italia, alla partecipazione

alla lotta per l’indipendenza in Grecia, fino alla sua scomparsa sull’isola di Sfacteria, in

battaglia, l’8 maggio 1825. Ne deriverà un suggestivo percorso, tra dipinti, disegni, libri

antichi provenienti da importanti collezioni pubbliche e private, dal quale emergeranno nella

loro intatta forza gli ideali di libertà e di democrazia che hanno ispirato il nostro Risorgimento

Nel mese di luglio, precisamente il 12, alle 21, presso il museo Civico Olmo si terrà la

consueta “Notte al Museo”, sempre a tema santarosiano. A cura dell’Associazione Amici

della Musica Savigliano, con Stela Dicusara soprano, il Duo Mistral (Antonio Puglia,

clarinetto – Mariano Meloni, pianoforte) e Alfonso De Filippis, narratore e regia. Si assisterà

all’ “Omaggio a Santorre di Santa Rosa 18/10/1783 Savigliano – 08/05/1825 Navarino

(Grecia)”.

200SantaRosa prevede anche la presentazione di libri.

Si comincia il 30 maggio presso la Sala S. Agostino, alle ore 17, con la presentazione del

libro di Tommaso Salzotti “Storie di Vita e di Malaguerra”, diari di soldati del Risorgimento.

Il 18 settembre (la mattina per le scuole e la sera per la cittadinanza) alle 21, presso la

Crosà Neira, sarà presentato il libro “Di Fuoco e Seta” di Manlio Castagna, avvincente

romanzo ambientato nel risorgimento.

A settembre, precisamente il 26 alle ore 17.30, con partenza da piazza SantaRosa,

l’Associazione Teatro e Società, con la regia di Claudio del Toro ed Elisabetta Baro,

realizzerà in città una pièce teatrale itinerante dal titolo “In viaggio per la libertà”, toccando

i luoghi più cari al nostro concittadino.

200SantaRosa significa anche visite guidate, e pertanto si segnalano il 13 agosto “Santorre

a Savigliano”; il 30 agosto “Passeggiata Naturalistica presso i luoghi Santarosiani; 21

settembre “Santorre per i più piccoli” (visita per le famiglie); 31 ottobre “Halloween con

Santorre”;

Anche la musica celebrerà il nostro concittadino e, oltre all’accompagnamento musicale

durante la cena del 13 giugno, il Civico Istituto musicale G.B. Fergusio il 12 settembre –

durante l’inaugurazione della Mostra presso Palazzo Cravetta – eseguirà un intervento con

chitarre del primo romanticismo, con costumi d’epoca risorgimentale. Il 7 novembre alle 21,

presso la Crosà Neira, a cura dell’Associazione Culturale “Gli Invaghiti”, si terrà un concerto

dal titolo “Viva la Rivoluzione Viva il Re”, cronistoria di una passione tradita.

A chiudere il ciclo musicale sarà un workshop di Canto Bizantino presso la Crosà Neira il 22

novembre alle ore 14, e la sera un concerto di canto Romano Bizantino in onore di Santorre

di Santa Rosa presso il Teatro Milanollo, alle ore 21. Il tutto organizzato dal gruppo di canto

Irini Pasi Ensamble di Torino.

Quest’anno anche la Festa della cultura avrà come tema Santorre di Santa Rosa, e le

scuole Saviglianesi si stanno attivando per celebrare al meglio la figura del concittadino. Tra

letture, proiezioni e staffette letterarie.

Molto importanti i collegamenti con i Comuni limitrofi che hanno accolto favorevolmente di

organizzare nei propri territori eventi che celebrino e ricordino la figura di Santorre. Sono

stati definiti “Appuntamenti fuori dal Comune”.

Il Comune di Busca organizza dei tour al Castello del Roccolo; il Comune di Caramagna

Piemonte propone un tour guidato alla casa di Luigi Ornato, amico di Santorre, al Palazzo

Comunale, al Palazzo della Credenza e alle chiesette rionali; il Comune di Carmagnola offre

un approfondimento dedicato alla stampa della Dichiarazione, avvenuta presso la Tipografia

carmagnolese nella notte tra il 9 e il 10 marzo 1821; il Castello di Racconigi presso il

Castello reale propone invece il tema “Carlo Alberto e Santorre di Santa Rosa”; il

Comune di Rocca de’ Baldi allestirà invece una visita conferenza dal titolo “Carlo, Enrico,

Cristina e i moti del 1821”.

Molte sono le collaborazioni e i patrocini per “200SantaRosa”

Con il patrocinio di:

 Consolato Generale Onorario Greco di Torino

 Il Museo del Risorgimento di Torino

 L’Università di Torino

Con la preziosa collaborazione di:

 Accademia di Belle Arti di Brera di Milano

 Accademia di Belle Arti di Carrara

 Fondazione Brescia Musei

 Ateneo di Brescia, Accademia di Scienze, Lettere ed Arti

La grafica, cortesemente autorizzata dalla famiglia Fissore, è un omaggio all’artista

saviglianese Daniele Fissore, che ha immortalato il nostro eroe greco con un’ immagine

incompiuta ma dall’imponenza scenica davvero unica.