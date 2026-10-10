A New York la mostra sugli 80 anni della Costituente e la Maddalena in estasi di Caravaggio – Mercoledì inaugura Mulè

L’Istituto Italiano di Cultura di New York è lieto di annunciare che il 14 ottobre alle ore 18 il Vicepresidente della Camera dei Deputati, On. Giorgio Mulè, sarà presente nella sede di Park Avenue per inaugurare due eventi di eccezionale rilievo. Il primo è la mostra intitolata «1946: nasce la Repubblica. L’Assemblea Costituente a Montecitorio», che celebra l’80° anniversario del referendum istituzionale per la scelta fra Monarchia e Repubblica e dell’elezione dell’Assemblea Costituente; il secondo riguarda l’esposizione, per la prima volta negli Stati Uniti, del dipinto Maddalena in estasi (c. 1606–1610) di Michelangelo Merisi da Caravaggio. Le due mostre raccontano l’Italia attraverso due momenti di rottura e di rinascita: la scelta repubblicana e il percorso che portò alla nuova Costituzione, e il genio che ha rivoluzionato la pittura moderna.

1946 nasce la Repubblica

L’Assemblea Costituente a Montecitorio

Realizzato sul modello della grande esposizione organizzata a Roma dalla Camera dei Deputati a Palazzo Montecitorio, l’itinerario proposto dall’Istituto di Cultura di New York consta di riproduzioni di documenti provenienti dall’Archivio storico della Camera, fotografie d’epoca e materiali multimediali, e ripercorre i principali passaggi che condussero dalla fine della seconda guerra mondiale, al voto del 2 giugno 1946 ed alla successiva approvazione della Costituzione della Repubblica, il 22 dicembre 1947.

Caravaggio

Maddalena in estasi

Riconosciuta nel 2014 da Mina Gregori come originale autografo di Caravaggio, la Maddalena in estasi è un’opera dell’ultima fase del pittore. La santa, con la testa riversa e le dita intrecciate, emerge dall’oscurità in un’immagine di dolore e pentimento. La tela è stata identificata come uno dei dipinti che Caravaggio portò con sé nel suo ultimo viaggio, nel luglio 1610. Dopo secoli in collezioni private e recenti esposizioni internazionali, arriva per la prima volta negli Stati Uniti.

La mostra è organizzata in collaborazione con MetaMorfosi Eventi Srl e con il sostegno e il contributo di Fondazione Giordano e Listone Giordano.

Informazioni pratiche

Sede: Istituto Italiano di Cultura di New York, 686 Park Avenue, New York, NY 10065

Periodo: dal 14 ottobre al 6 novembre 2026

Modalità di visita: dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 17.30

Ingresso: gratuito