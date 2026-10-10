Close Menu
Trending
sabato 10 Ottobre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

RUFFINO (AZ), OK PROCURA TORINO CON RICHIESTA MISURE CAUTELARI PER ASKATASUNA

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
AZIONE

(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2026 - Dichiarazione dell'on. Daniela Ruffino, segretaria regionale di Azione in
Piemonte:

La richiesta di 19 misure cautelari formalizzata dalla Procura di
Torino contro gli esponenti di Askatasuna, protagonisti lo scorso 31
gennaio di devastazioni e aggressioni contro agenti di polizia, mette fine
all'aura dí impunità che circonda quel movimento di violenti. Sancire che
la libertà di manifestare, diritto garantito dalla Costituzione, non può in
alcun caso sconfinare e confondersi con la libertà di fracassare gli
oggetti e picchiare le forze dell'ordine, significa ripristinare
l'equilibrio dei valori costituzionali e costruire un argine contro la
violenza in tutte le sue forme. Azione condanna ogni forma di violenza, ma
censuriamo anche ogni forma di indulgenza verso coloro che conoscono
soltanto l'alfabeto dello scontro e delle intimidazioni, inaccettabili e da
respingere con fermezza per la salute della democrazia.

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl