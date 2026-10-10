RUFFINO (AZ), OK PROCURA TORINO CON RICHIESTA MISURE CAUTELARI PER ASKATASUNA

(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2026 - Dichiarazione dell'on. Daniela Ruffino, segretaria regionale di Azione in
Piemonte:
La richiesta di 19 misure cautelari formalizzata dalla Procura di
Torino contro gli esponenti di Askatasuna, protagonisti lo scorso 31
gennaio di devastazioni e aggressioni contro agenti di polizia, mette fine
all'aura dí impunità che circonda quel movimento di violenti. Sancire che
la libertà di manifestare, diritto garantito dalla Costituzione, non può in
alcun caso sconfinare e confondersi con la libertà di fracassare gli
oggetti e picchiare le forze dell'ordine, significa ripristinare
l'equilibrio dei valori costituzionali e costruire un argine contro la
violenza in tutte le sue forme. Azione condanna ogni forma di violenza, ma
censuriamo anche ogni forma di indulgenza verso coloro che conoscono
soltanto l'alfabeto dello scontro e delle intimidazioni, inaccettabili e da
respingere con fermezza per la salute della democrazia.