Agenzia regionale 370.25 Triggiani_schema accordo Regione e Politecnico Ba su progetti ricerca per gestione sostenibile rifiuti

(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2025

(AGENPARL) – Wed 26 March 2025 Ricerca e innovazione per una gestione sostenibile dei rifiuti: la Giunta regionale approva lo schema di Accordo con il Politecnico di Bari

Una gestione sostenibile dei rifiuti urbani non può prescindere da investimenti nel monitoraggio, ricerca e nella sperimentazione di tecnologie innovative per il trattamento e recupero dei rifiuti, così come previsto dal Piano regionale di Gestione dei rifiuti urbani.

La Giunta ha, a tal proposto, approvato lo schema di Accordo tra la Regione Puglia e Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, del territorio, edile e di chimica (DICATECh) del Politecnico di Bari, con il quale, fa sapere l’assessora regionale all’Ambiente, Serena Triggiani, “assicuriamo, a valere sulle risorse stanziate con il bilancio pluriennale 2024-2026, il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti dal piano di gestione dei rifiuti urbani. Difatti, con una dotazione di 200 mila euro per il 2025, potremo implementare e sviluppare le attività di ricerca sulla gestione sostenibile dei rifiuti urbani, ottimizzare alcuni processi di trattamento e definire, con il supporto scientifico e tecnico del mondo universitario, forme di gestione dei rifiuti innovative e virtuose. Tutto questo per raggiugere gli obiettivi strategici regionali in materia di gestione dei rifiuti e intervenire, se necessario, con misure correttive e migliorative. Il protocollo d’intesa – prosegue l’assessora – prevede la realizzazione di attività di ricerca e sperimentazione per l’ottimizzazione del trattamento meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati e per lo sviluppo di nuove filiere di trattamento dei rifiuti urbani e fanghi di depurazione”.