Comunicato stampa-Bonus asilo nido

(AGENPARL) – Tue 25 March 2025 Roma, 25 marzo 2025

INPS: Presentazione domande per il Contributo “Bonus Asilo Nido”

e Supporto a Domicilio

È attivo online il servizio per la presentazione delle domande relative al “Bonus Asilo Nido e forme di supporto presso la propria abitazione” per l’anno 2025.

I genitori interessati possono ora accedere al portale dell’INPS per richiedere il contributo destinato a sostenere le spese per l’asilo nido e per le forme di assistenza a domicilio.