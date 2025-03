BUONA SANITA’ AL GORETTI DI LATINA – DICHIARAZIONE DELL’ON.ENRICO TIERO

(AGENPARL) - Roma, 23 Marzo 2025

(AGENPARL) – Sun 23 March 2025 *Tiero (FdI): “Goretti ricco di professionalita’ di valore e di reparti

d’eccellenza. Fiero della nostra sanita” *

“Ho potuto constatare in prima persona l’importanza di avere professionisti

di alto livello presso l’ospedale Goretti di Latina. Sono rimasto

particolarmente colpito dalla straordinaria efficienza della Radiologia

Interventistica, reparto dotato di elevato valore tecnologico. Una

eccellenza dell’Asl, che la direttrice generale Sabrina Cenciarelli ha

molto valorizzato e contribuito a potenziarlo.

Tutto il personale sanitario ha dimostrato altissima professionalità ed

umanità nell’eseguire un intervento molto delicato ad una persona a me

particolarmente cara. Vorrei ringraziare il direttore della Radiologia, il

prof. Cesare Ambrogi, il Direttore della Gastroenterologia, il prof.

Lorenzo Ridola, come pure il dottor Giuseppe Pelle, dirigente Medico della

Radiologia che ha attuato la procedura di Radiologia Interventistica per il

caso in questione.

Da sempre mi reputo sensibile ai problemi della Sanità locale. Penso sia

necessario rivolgere un apprezzamento all’Hub di Medicina Trasfusionale,

tra i più tecnologici della regione Lazio, diretto dal prof. Francesco

Equitani. Allo stesso modo merita un encomio per l’ottimo lavoro portato

avanti anche Il direttore del Laboratorio Analisi e Biologia Molecolare, il

prof.Umberto Basile.

L’ospedale Goretti continua ad essere il primo in Italia per la cura

dell’infarto e per una Cardiologia all’avanguardia diretta dal professor

Francesco Versaci.

Altra struttura d’eccellenza è la Breast Unit guidata dal professor Fabio

Ricci, che con la sua qualificata equipe garantisce un servizio di

prevenzione e cura dei tumori al seno rinomato a livello nazionale per la

sua efficienza. Insomma, abbiamo un concentrato di professionalità di cui

andare fieri.

Colgo infine l’occasione per fare gli auguri di buon lavoro alla dott.ssa

Teresa Coluzzi, nominata direttore Medico dell’ospedale Goretti. Si tratta

di una professionista di grande valore, encomiabile per dedizione al lavoro

e spirito di sacrificio. Con lei l’ospedale di Latina è in buone mani e

credo che Teresa sia la persona giusta al posto giusto”.

Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo

economico e Attività produttive, nonché componente della commissione Sanità

del Consiglio regionale del Lazio