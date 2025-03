(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 21 March 2025 *UNIVERSITÀ. MANTOVANI (FDI): A PAVIA NEGATA LIBERTÀ DI PENSIERO*

“Serve una condanna netta e unanime per fermare questa deriva inaccettabile

che ha visto il grave episodio di violenza all’Università di Pavia, dove un

militante di Azione Universitaria è stato aggredito da esponenti della

sinistra legati ai movimenti Pro-Palestina. Ancora una volta, sedicenti

paladini della democrazia e della tolleranza tentano di imporre il silenzio

con la forza, trasformando gli atenei in luoghi di scontro anziché di

confronto e democrazia.

Le realtà studentesche vogliono vivere l’università come spazio di

dibattito libero e civile, in un clima di rispetto non di violenza”.

Lo dichiara Lucrezia Maria Benedetta Mantovani, deputata di Fratelli

d’Italia.

