[acspro] [CRUmbria-News] “Sugli alloggi universitari l’assessore Barcaioli smentito dai numeri”

dell’Esecutivo regionale dovrebbe “pensare piuttosto a non stangare le

famiglie umbre e a garantire le tasse azzerate per gli studenti”

(Acs) Perugia, 21 marzo 2025 – “Le dichiarazioni dell’assessore regionale

Fabio Barcaioli, secondo cui l’Umbria avrebbe perso un’opportunità nella

realizzazione di alloggi universitari, sono smentite in maniera plateale dai

fatti e dai numeri”, lo dichiarano i consiglieri regionali Paola Agabiti

(Fratelli d’Italia) e Enrico Melasecche (Lega).

“I dati parlano chiaro: dal 2022 al 2024 – spiegano Agabiti e Melasecche –

i posti letto per studenti universitari sono raddoppiati, passando da 700 a

1.400 tra Perugia e Terni-Narni per l’anno accademico 2024-2025, a cui si

aggiungono quelli in corso di realizzazione. Parlare di occasione mancata

significa ignorare un investimento strutturato che ha consentito di

incrementare l’offerta abitativa per gli studenti senza consumare un solo

metro quadrato di suolo. Tutti gli interventi sono stati realizzati

all’insegna della rigenerazione urbana, recuperando immobili esistenti e

riportando vitalità in quartieri che la sinistra aveva abbandonato al

degrado. Le parole dell’assessore sono semplicemente parole in libertà, che

danno fiato a posizioni di associazioni di parte, spesso orchestrando

polemiche strumentali per alimentare un clima di insoddisfazione privo di

fondamento”.

“L’azione coordinata tra Regione, Adisu, Ater e Università, senza

dimenticare il coinvolgimento di altri soggetti come RFI, ha permesso –

aggiungono Agabiti e Melasecche – di attuare una strategia di recupero

edilizio efficace. Solo pochi mesi fa il ministero dell’Università e della

Ricerca ha stanziato per l’Umbria 30 milioni di euro per realizzare ulteriori

alloggi universitari, in particolare nel Complesso residenziale universitario

di viale Zefferino Faina, e ancora prima al Collegio di San Francesco al

Prato. Ma in generale si pensi anche alla riqualificazione del Collegio

Agraria, all’ex Fatebenefratelli, all’immobile di San Sisto, al

Fabbricato Viaggiatori di Fontivegge, alla Casa dello Studente in Via

Innamorati e al recupero dell’Ottagono: tutti esempi concreti di una gestione

attenta e strategica. Ma non è tutto. Mentre Barcaioli ha già annunciato

tagli ai bonus per centri estivi, borse di studio e formazione che si

abbatteranno sui bilanci familiari – proseguono i consiglieri – la Giunta

Tesei ha lavorato per fare dell’Umbria un modello nella lotta alla

dispersione scolastica riconosciuto a livello nazionale, garantendo il

diritto allo studio con investimenti mirati e una copertura totale per ogni

studente idoneo alle borse di studio. Nell’anno accademico 2024-2025, su

8.758 domande, 7.185 sono risultate idonee e tutte hanno trovato copertura,

con un investimento di 25 milioni di euro tra fondi ministeriali, regionali e

europei. Non solo. Mentre la Giunta Proietti si prepara a tartassare gli

umbri con aumenti indiscriminati, noi abbiamo azzerato le tasse per gli

studenti universitari con la cosiddetta ‘no tax area’. Sono stati erogati

contributi straordinari in relazione alle tasse universitarie per gli

studenti delle Università e delle altre istituzioni di Istruzione Terziaria

(Accademia e Conservatorio) con Isee inferiore a 30mila euro a partire

dall’anno accademico 2020-2021. Un investimento complessivo per oltre 6

milioni di euro che ha consentito l’erogazione di contributi agli studenti

pari all’ammontare della tassa regionale per il diritto allo studio

universitario. Vedremo ora se l’assessore Barcaioli saprà fare altrettanto o

volterà le spalle anche agli studenti che hanno beneficiato dell’azzeramento

delle tasse”.

“Un impegno – concludono Agabiti e Melasecche – che ha riguardato anche le

mense universitarie, con interventi per la Mensa di Medicina di San Sisto e

per la Mensa Centrale di Via Pascoli, garantendo così strutture adeguate

agli studenti. Ora vedremo se Barcaioli saprà mantenere gli stessi standard.

Ma se le premesse sono queste, sarà difficile che l’Umbria possa

conservare il livello di servizi e diritti costruito negli anni”. RED/mp

