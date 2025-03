Giffoni FF incontra l’Amministrazione Comunale di Savigliano

(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 20 March 2025 Giffoni incontra l’Amministrazione Comunale di Savigliano: “Insieme per costruire il nostro prossimo hub in Piemonte”

L’annuncio nella visita a Palazzo di Città. Il Sindaco Antonello Portera: “Questa collaborazione rappresenta l’inizio di una lunga sinergia”

Una location meravigliosa, l’inizio di una nuova proficua collaborazione. Giffoni abbraccia Savigliano. Nell’aula consiliare del comune piemontese, il sindaco Antonello Portera e l’assessore con delega alle Politiche Giovanili Filippo Mulassano hanno accolto la delegazione dell’Ente Autonomo Giffoni Experience presente per la tappa del progetto School Experience 4, il festival itinerante organizzato dall’Ente Autonomo Giffoni Experience, realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola e promosso da Ministero della Cultura – Direzione Generale per il Cinema e l’Audiovisivo e Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Nel corso dell’incontro Davide Russo, responsabile delle relazioni istituzionali per Giffoni, ha annunciato la volontà di voler istituire a Savigliano un hub del Giffoni in Piemonte: “Vogliamo condividere un percorso formativo e innovativo, sfruttare le tante potenzialità di questo territorio, i tanti spazi e servizi non solo scolastici che offre. In questa comune che presto sarà una città universitaria, Giffoni vuole condividere con voi un bel percorso”. Al team di Giffoni è stata consegnata una targa celebrativa a nome dell’amministrazione per l’impegno e le attività realizzate sul territorio piemontese.

Un percorso condiviso, iniziato nello scorso anno, con l’invito formale arrivato dal Giffoni all’amministrazione comunale di Savigliano per lo scorso #Giffoni54. “Siamo davvero felici di poter ufficializzare questa meravigliosa collaborazione – le parole del Sindaco Antonello Portera -. La presenza di Giffoni a Savigliano è frutto di un lungo lavoro svolto per diversi mesi. Abbiamo preso i primi contatti con la partecipazione all’ultima edizione del Giffoni Film Festival insieme all’assessore Filippo Mulassano. Ci eravamo ripromessi di far respirare la gioia, i colori e le emozioni vissute in quella parentesi di luglio anche nelle nostre scuole. Quest’anno siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo portando il progetto School Experience 4 qui a casa nostra. Ho toccato con mano questa mattina, alla giornata d’apertura, energia ed entusiasmo, ragazzi felicissimi di prendere parte a questo tipo di attività. Tutto questo è stato possibile grazie agli istituti scolastici “IC Papa Giovanni XXII” e “Ic Santorre di Santarosa”, alle dirigenti scolastiche e al corpo docenti che ha favorito questa meravigliosa attività. Ci hanno creduto immediatamente, sin dal primo secondo. Un ringraziamento va al dottor Marco Panuzzo, che da titolare del Cinema Aurora, ha curato tutta la parte organizzativa”.

Tutto condiviso da Filippo Mulassano, assessore con delega alle Politiche giovanili: “Sono orgoglioso di aver riabbracciato il Giffoni qui a casa nostra. Lo scorso luglio sono rimasto impressionato dall’organizzazione, dalla portata di un festival straordinario nei numeri, nei servizi, nell’organizzazione e gestione di un evento mondiale. Raccogliamo questo assist nel nome della volontà fortissima di crescere insieme ad una realtà meravigliosa come Giffoni per favorire ancor di più i servizi per i nostri ragazzi. Siamo felici di poterci legare a doppio filo con una realtà internazionale che non è un risultato scontato, bensì è un traguardo meraviglioso”.

A rappresentare Giffoni il responsabile delle relazioni istituzionali Davide Russo: “Abbiamo trovato una realtà straordinaria. Siamo rimasti stupiti dalla bellezza di questo territorio. Abbiamo scelto Savigliano in maniera forte e convinta, sicuri di trovare qui un’amministrazione forte ma soprattutto ragazzi straordinari. Non abbiamo avuto dubbi quando per questo progetto così ambizioso come quello di School Experience 4 abbiamo indicato come unica tappa in Piemonte il comune di Savigliano. Troviamo tanti aspetti comuni tra la nostra realtà e questa meravigliosa città: dalla nocciola al vostro campus che è il sogno anche del nostro ideatore e fondatore Claudio Gubitosi. Ci sentiamo portatori di valori sani, puri, nostri capisaldi in tutto il mondo e trasmessi a milioni di ragazzi, tra giurati o semplici fan. Quei valori che abbiamo incontrato anche qui. Nelle nostre tante attività in giro per l’Italia o per il Mondo abbiamo cercato sempre di lasciare un’impronta, per poi permettere di portare avanti generazioni con attività influenzate inizialmente da Giffoni. Guardando questa città, la competenze degli amministratori, la forza di questa popolazione innamorata di cultura, siamo convinti di poter dare il via ad un progetto di ampio respiro”.

