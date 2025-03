Fare Turismo – 20 e 21 marzo i colloqui – Città metropolitana presente con Centri di Formazione

(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 20 March 2025 Inaugurato ieri, fino al 21 marzo presso l’Università Europea di Roma, FareTurismo, l’unico appuntamento nazionale sulla formazione e lavoro nel turismo e offre 2000 colloqui di selezione da parte di 40 catene alberghiere, agenzie per il lavoro e tour operator, oltre a seminari e conferenze con i vertici delle organizzazioni datoriali, associazioni professionali, ministeri del turismo e dell’istruzione, grandi manager dell’hotellerie. Alla giornata di apertura è intervenuto Mariano Angelucci, Consigliere metropolitano e Presidente della Commissione Turismo, Moda e Relazioni Internazionali di Roma Capitale, intervenendo al panel “La filiera tecnologico-professionale per consolidare il mercato del lavoro nel Turismo”. La Città metropolitana è presente con un proprio stand per presentare l’offerta formativa dei propri centri di formazione.

“Ogni anno, FareTurismo si conferma come un’occasione straordinaria di incontro e di dialogo tra esperti, studenti, professionisti e istituzioni. Come noto, il turismo rappresenta uno dei pilastri fondamentali della nostra economia. Non è solo una risorsa che valorizza il nostro straordinario patrimonio culturale e naturale, ma anche una fonte importante di opportunità di lavoro e di sviluppo economico in tutto il territorio nazionale. Roma è l’emblema di questa ricchezza e di questa complessità, punto di riferimento per milioni di visitatori provenienti da ogni angolo del mondo. Un naturale attrattore di turismo anche per l’intera area metropolitana, ricca di bellezze e tesori naturali e architettonici da scoprire. Ma il turismo non è solo una questione di numeri, è soprattutto una questione di persone e di esperienze. Negli ultimi anni abbiamo assistito a trasformazioni profonde nel mercato del lavoro turistico. Le esigenze dei visitatori stanno cambiando, le tecnologie stanno ridefinendo l’esperienza di viaggio, e la richiesta di competenze specifiche è in costante crescita. Il turismo non è più solo accoglienza: è gestione digitale, marketing esperienziale, sostenibilità, hospitality avanzata. Ecco perché il nostro impegno deve essere chiaro e deciso: dobbiamo rafforzare la filiera tecnologico-professionale per rispondere alle nuove esigenze del settore. Questo significa investire nella formazione tecnica, negli istituti professionali e tecnologici, nell’integrazione tra scuola e impresa. Di particolare rilevanza, in questo senso, gli accordi che Città metropolitana ha fatto con importanti player nazionali per qualificare l’offerta formativa dei propri centri, grazie all’impegno del Sindaco Gualtieri e del Consigliere delegato alle politiche della formazione Daniele Parrucci. Per l’hotellerie, ad esempio, è stato avviata di recente la partnership con Fondazione Bvlgari. Questo significa garantire ai giovani un percorso di apprendimento allineato con le richieste del mercato, e alle imprese lavoratori qualificati pronti ad affrontare le sfide del futuro”.

