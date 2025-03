(ARC) Economia: Fedriga, Frie fondamentale per la tenuta e lo sviluppo Fvg

(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 20 March 2025 Trieste, 20 mar – “Il Fondo di rotazione per iniziative

economiche continuer? a essere fondamentale per la tenuta e per

lo sviluppo del Friuli Venezia Giulia. I numeri molto positivi

registrati in questi anni sono la testimonianza di un sistema che

ha lavorato bene nonostante crisi di portata epocale come il

Covid e le attuali tensioni internazionali che condizionano il

nostro tessuto produttivo”.

Lo ha affermato oggi a Trieste il governatore del Friuli Venezia

Giulia Massimiliano Fedriga nel corso dell’incontro con il

comitato di gestione del Frie.

“Davanti a un quadro molto complicato da un punto di vista

economico, la Regione sta operando per cercare nuovi sbocchi e

rafforzando le relazioni con Paesi che non sono partner

tradizionali del nostro territorio – ha sottolineato Fedriga -.

Grazie alle decisioni prese in questi anni abbiamo le risorse per

proseguire con questa politica anche nel prossimo futuro”.

“Come Amministrazione regionale – ha aggiunto il governatore –

abbiamo sempre preferito non utilizzare tutta la nostra capacit?

di bilancio attraverso la spesa corrente. Questo ci consente di

fare investimenti importanti come quelli garantiti dal Frie e di

avere un margine di manovra per far fronte a ulteriori situazioni

emergenziali”.

Nel lodare l’ottima attivit? svolta dal Fondo di rotazione per

iniziative economiche, il governatore ha voluto ringraziare tutti

i componenti del comitato di gestione.

“Mi auguro in futuro si possa continuare a mettere a frutto la

straordinaria esperienza che il comitato ha sviluppato in questi

anni”.

Nel corso dell’incontro ? stato ricordato che nel 2024

l’Amministrazione regionale ha assicurato al Fondo 90 milioni di

euro e che il Frie presenta una disponibilit? totale di quasi un

miliardo e mezzo di euro, quasi interamente a favore delle

imprese del Friuli Venezia Giulia.

In evidenza, infine, il fatto che dal 2019 l’istituto sia stato

oggetto di una profonda riforma volta a razionalizzare

l’organizzazione interna e a migliorare gli strumenti dedicati al

settore produttivo del nostro territorio.

ARC/RT/ep

201824 MAR 25