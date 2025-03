Al via domani la XVI edizione di Libri Come

(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2025

Thu 20 March 2025 Al via LIBRI COME PACE

Festa del libro e della lettura

XVI edizione

21-23 marzo 2025

A cura di Michele De Mieri, Rosa Polacco e Marino Sinibaldi

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma

Prima giornata con inaugurazione della mostra di Laika

Francesca Mannocchi, Valentina Gristina, Elena Battista, Zerocalcare, Carlo Greppi, Andrea Graziosi, Emmanuel Carrére, Simona Ruffino, Yari Selvetella, Giuseppe Zucco, Luca Briasco, Sandro Veronesi, Nanni Moretti, Chiara Valerio, Luca Di Fulvio, Felice Liperi e altri ancora

Parte domani venerdì 21 marzo la sedicesima edizione di Libri Come, la Festa del Libro e della Lettura, un evento che quest’anno pone al suo centro un tema di grande attualità e importanza: la Pace.

L’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma si trasformerà in un vivace crocevia di idee, ospitando fin dal mattino un programma pensato per coinvolgere tutti, a partire dalle scuole.

La mattinata sarà infatti dedicata ai più giovani, con “Libri Come per le scuole” che offrirà incontri e laboratori gratuiti previa prenotazione. I ragazzi delle scuole secondarie di primo grado avranno l’opportunità di incontrare Francesca Mannocchi per discutere del suo libro “Sulla mia terra. Storie di israeliani e palestinesi”. Contemporaneamente, nel Teatro Studio Borgna, Valentina Gristina condurrà un interessante laboratorio di scrittura e debate intitolato “Processo ai Promessi Sposi” per gli studenti delle scuole superiori. Anche i più piccoli saranno protagonisti con gli appuntamenti per le scuole primarie: Gaja Cenciarelli presenterà il suo libro “Il Brugattolo” nello Studio 2, mentre Elena Battista animerà incontri a partire da “Saltare nelle pozzanghere” nello Studio 36 .

Il pomeriggio vedrà l’inaugurazione alle ore 18.30 presso AuditoriumArte di “Artivism on Paper – Laika’s Original Sketches”, una mostra in collaborazione con la galleria Rosso20sette che esporrà i bozzetti originali delle potenti opere di Laika, un’artista che con la sua street art affronta temi cruciali come la pace e le ingiustizie sociali.

Sempre alle 18:30, ma nello Studio 3, si terrà l’incontro gratuito “Esseri umani uguali. Una ricerca sulle radici del razzismo” con Papia Aktar, Mattia Della Rocca, Stefano Galieni e Gaia Ripepi.

A partire dalle ore 19:00, nella Sala Sinopoli, si avrà l’occasione di ascoltare Zerocalcare in dialogo con Luca Sofri sul tema “Storie senza pace”. Nello stesso orario, ma nella Sala Ospiti, si potrà partecipare all’incontro gratuito “Gattabuia, voci dal carcere”, un’interessante esplorazione del mondo carcerario attraverso un podcast con Isabella De Silvestro, Luigi Manconi e Nello Trocchia. Lo Studio 2 ospiterà Carlo Greppi che presenterà il suo libro “Figlia mia. Vita di Franca Jarach, desaparecida” in compagnia di Annalisa Camilli. E per gli appassionati di radio, alle 19:15 il Foyer Petrassi si animerà con lo Spazio RAI Zapping di Rai – Radio1 e Giancarlo Loquenzi. A chiudere questa fascia oraria, nello Studio 3, Andrea Graziosi presenterà “Il ritorno della razza” con Umberto Gentiloni Silveri e Alessandra Tarquini .

La serata proseguirà alle 20:00 con un evento speciale nel Teatro Studio Borgna: Emmanuel Carrère renderà omaggio a Édouard Levé con un reading dal suo “Autoritratto”, accompagnato da Michele De Mieri. Nella Sala Ospiti, Simona Ruffino discuterà di “Non tutto è come appare. Contro la cultura della manipolazione” con Vera Gheno. L’AuditoriumArte ospiterà Yari Selvetella che presenterà “La mezz’ora della verità” con Greta Mauro, mentre nello Studio 2 Giuseppe Zucco presenterà “Il signore delle acque” con Carola Susani. Gli amanti della letteratura americana potranno seguire l’incontro gratuito “Come Flannery O’Connor” a cura di Luca Briasco nello Studio 3 alle 20:30.

Alle ore 21 nella Sala Petrassi, Sandro Veronesi leggerà dal suo “Settembre nero” con la partecipazione straordinaria di Nanni Moretti e Chiara Valerio. AuditoriumArte si trasformerà nel palcoscenico per il reading de “La gang dei sogni” di Luca Di Fulvio, con letture di Pasquale Anselmo, Franca D’Amato, Alvia Reale e Massimo Wertmüller e accompagnamento musicale. Infine, nello Studio 2, Felice Liperi ci condurrà in un viaggio attraverso “La canzone italiana. Storia, storie, protagonisti” in compagnia di Tommaso “Piotta” Zanello.

Libri come è realizzato con:

Rai Radio 1 Media partner

Rai Radio3 Media partner

Info e biglietti su http://www.auditorium.com