[acspro] [CRUmbria-News] “Dopo cento giorni il ‘Patto avanti’ mostra il suo vero volto: più tasse e più liste d’attesa per gli umbri”

(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 20 March 2025 Nota dei consiglieri Pace, Agabiti e Giambartolomei (Fratelli d’Italia)

(Acs) Perugia, 20 marzo 2025 – “Per mesi la Giunta Proietti ha illuso gli

umbri con promesse irrealizzabili, oggi la realtà è ben diversa: più tasse

e nessuna soluzione concreta per la sanità. Dopo soli cento giorni di

governo, il risultato è sotto gli occhi di tutti: le liste d’attesa non

sono state azzerate ma raddoppiate e intanto si preparano a stangare famiglie

e imprese con aumento di Irpef, bollo e Irap”. Lo dichiarano i consiglieri

Eleonora Pace, Paola Agabiti e Matteo Giambartolomei (Fratelli d’Italia).

“Di fronte al loro disastro amministrativo – evidenziano gli esponenti di

opposizione – tentano la solita manovra della sinistra: agitare lo

spauracchio del commissariamento per giustificare il fatto che metteranno le

mani nelle tasche degli umbri. Una mossa irresponsabile e grottesca, priva di

qualsiasi fondamento, utile solo a coprire la loro incapacità di governare.

La verità è però chiara: non esistono i presupposti per un

commissariamento, che nessuno ha mai autorizzato né autorizzerebbe. Ancor

più grave è il tentativo della Giunta di confondere l’opinione pubblica

con valutazioni di bilancio commissionate ad hoc, spacciandole per verità

assolute. I giudizi che contano, in materia di conti pubblici, non sono

quelli costruiti su misura per giustificare nuove tasse, ma quelli

certificati dagli organismi competenti, nel rispetto delle regole e delle

istituzioni. E proprio il rispetto dei ruoli istituzionali è stato

calpestato in questa messa in scena orchestrata dalla sinistra umbra, che usa

numeri e scenari finanziari come armi di propaganda”.

“Noi non ci prestiamo a questo gioco. Il Centrodestra – concludono Pace,

Agabiti e Giambartolomei – è pronto a un confronto serio e istituzionale al

ministero dell’Economia e delle Finanze, dove parleremo di cifre reali, non

di pretesti costruiti ad arte. La Giunta Proietti si assuma le proprie

responsabilità: il suo modello di governo è il solito fallimentare schema

della sinistra, fatto di tasse e sprechi. Ma gli umbri non si fanno

ingannare. Hanno già capito che dietro questo finto allarme si nasconde solo

la volontà di mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Noi – concludono

– siamo e saremo al loro fianco per fermare questa ingiustificata stangata

fiscale e difendere le famiglie e le imprese umbre dall’ennesima prova di

incapacità amministrativa del Centrosinistra”. RED/mp

link alla notizia: http://consiglio.regione.umbria.it/node/79938