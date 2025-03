[acspro] [CRUmbria-News] 21 marzo: domani a Palazzo Cesaroni il ricordo degli amministratori locali uccisi dalle mafie

(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 20 March 2025 “Amministratori locali contro le mafie: dalla memoria all’impegno”: ore

17, Sala Partecipazione, Piazza Italia 2 (Perugia)

(Acs) Perugia, 20 marzo 2025 – Domani è il 21 marzo, primo giorno di

primavera, il giorno in cui ogni anno si rinnova la memoria delle vittime

innocenti delle mafie. La Regione Umbria celebrerà questa importante

giornata, per la prima volta, con un evento istituzionale. L’incontro, dal

titolo ‘Amministratori locali contro le mafie: dalla memoria

all’impegno’, si terrà venerdì 21 marzo 2025 alle ore 17, presso la Sala

Partecipazione di Palazzo Cesaroni, in Piazza Italia 2 a Perugia.

L’iniziativa, promossa dalla Commissione d’inchiesta “Analisi e studi su

criminalità organizzata ed infiltrazioni mafiose, corruzione, riciclaggio,

narcotraffico e spaccio di stupefacenti” dell’Assemblea legislativa della

Regione Umbria, rappresenta “un’occasione significativa per dare piena

attuazione alla legge regionale che riconosce il 21 marzo come giornata di

profonda riflessione e impegno collettivo contro tutte le forme di

criminalità organizzata. Questa giornata – dichiara Fabrizio Ricci,

presidente della Commissione, che introdurrà e coordinerà l’incontro – ha

un valore fondamentale per la nostra comunità. Ricordare gli amministratori

pubblici che hanno sacrificato la propria vita nella lotta alle mafie

significa riaffermare i valori di legalità e giustizia che devono guidare

quotidianamente l’azione delle istituzioni a tutti i livelli”.

Il programma dell’incontro prevede, a partire dalle ore 17:15, gli interventi

di Eleonora Pace, vicepresidente della Commissione d’inchiesta, Federico

Gori, presidente Anci Umbria, Serena Groppelli, vicepresidente di Avviso

Pubblico, e Goffredo Locatelli di Libera Umbria, familiare di una vittima

innocente delle mafie.

Alle ore 18 seguiranno le considerazioni finali di Stefania Proietti,

presidente della Giunta regionale dell’Umbria, mentre alle 18:30 si terrà un

momento particolarmente significativo con la lettura dei nomi di

amministratrici e amministratori pubblici vittime di mafie. RED/mp

link alla notizia: http://consiglio.regione.umbria.it/node/79937