(ARC) Terremoto ’76: Amirante, digitalizzazione e portale sono fondamentali

accadde

Trieste, 19 mar – “? fondamentale e doveroso rendere

disponibile attraverso gli strumenti digitali una documentazione

permanente e indissolubile del terremoto e della ricostruzione

che ne ? seguita; con questo spirito ci avviciniamo al 2026, anno

in cui ricorrer? il Cinquantesimo del sisma, di quell’evento che

cambi? per sempre la storia della nostra regione”.

? quanto ha affermato l’assessore del Friuli Venezia Giulia alle

Infrastrutture e al Territorio Cristina Amirante che oggi ha

presieduto a Trieste, nella sede del Consiglio regionale, la

prima riunione del riconvocato “Comitato per l’istituzione

dell’archivio storico del terremoto e della ricostruzione”.

“? stato un incontro molto soddisfacente – ha commentato Amirante

– che ci ha permesso di acquisire una serie di stimoli

indispensabili per poter continuare il lavoro affidato

all’Universit? di Udine, incaricata di un duplice compito:

digitalizzare la mole enorme di materiali e documenti

disponibili, in primo luogo, e mettere a punto il portale ‘La

forza della terra’ che sar? attivo in italiano, inglese e in

friulano”.

“Un aspetto fondamentale del portale dovr? essere quello di

sintetizzare un racconto a partire dal quale si possano declinare

le varie subordinate anche di tipo tecnico, senza perdere di

vista il significato di fondo del ‘modello Friuli’ che si cre?

senza riferimenti pregressi”, ha rilevato l’assessore regionale

alla Protezione civile Riccardo Riccardi, membro del Comitato,

del quale fanno parte anche il direttore della Protezione civile

Fvg e rappresentanti dell’Associazione consiglieri del Friuli

Venezia Giulia, dell’Associazione Comuni terremotati e Sindaci

della ricostruzione. Altri componenti sono i rappresentanti degli

Ordini degli ingegneri, degli architetti, dei geologi, dei

Collegi dei geometri e dei periti industriali, la Soprintendenza

archivistica del Friuli Venezia Giulia e l’Universit? di Udine.

Proprio Andrea Zannini dell’Ateneo friulano ha spiegato che il

portale punta a seguire la logica di un “hub” capace di

valorizzare i tantissimi materiali gi? disponibili.

Sede fisica dell’archivio sar? Palazzo Scarpa a Gemona del

Friuli, interessato da un processo di riqualificazione, e la

dotazione finanziaria regionale si aggirer? tra uno e due milioni

di euro. “Il portale – ha concluso Amirante – dovr? essere uno

strumento a disposizione di tutti, ma soprattutto a vantaggio

delle giovani generazioni e degli studiosi di tutto il mondo”.

