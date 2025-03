(ACON) ACQUA. PUTTO (PAT-CIV): MOLTE RAGIONI PER SOSTENERE CHI VIVE MONTAGNA

(AGENPARL) - Roma, 19 Marzo 2025

Maggioranza di sostenere economicamente le tariffe idriche di chi

risiede in montagna, diffondendo l’installazione di contatori e

perseguendo la lotta agli sprechi, ma con alcune precisazioni”.

Cos? in una nota il consigliere Marco Putto del Patto per

l’Autonomia-Civica Fvg, intervenuto nella discussione in aula.

“La mozione pone una questione centrale – sostiene il consigliere

– ma non trovo corretto dire che poich? l’acqua proviene dalla

montagna, chi risiede in montagna deve essere agevolato: va

sicuramente sostenuto chi abita in montagna, ma non in quanto

detentore dell’acqua, bens? perch? soggetto a una serie di disagi

infrastrutturali e a una carenza generale di servizi. Altrimenti,

potremmo parimenti dire che anche chi vive al mare va sostenuto,

perch? prova il disagio della depurazione terminale degli

scarichi, o chi abita in pianura e soffre il disagio dei lavori

stradali per creare le reti di fognatura per far defluire le

portate o le reti di adduzione”.

“Il bene acqua ? universale ed ? di tutti, a prescindere da dove

si risieda. Un concetto che sembra apparentemente astratto, ma

che racchiude un valore assoluto e non negoziabile”.

Conclude Putto: “Una tariffa agevolata e la presenza di contatori

domestici per i residenti in montagna, perseguendo la lotta agli

sprechi e incentivando chi sceglie di abitarla per non

abbandonarla, ? un’idea che va sostenuta e trova il nostro

consenso”.

