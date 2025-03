Askatasuna MONTARULI -ALESSI Comune persevera ma delibera nulla per definizione

(AGENPARL) - Roma, 18 Marzo 2025

(AGENPARL) – Tue 18 March 2025 *Askatasuna, MONTARULI – ALESSI(fdi): Comune persevera ma delibera nulla

per definizione *

“E’ sconcertante come il comune di Torino vada avanti nella sanatoria del

centro sociale Askatasuna e sembra ancora una beffa il richiamo al ripudio

della violenza quando e’ di dominio pubblico il carattere aggressivo e

minaccioso del centro sociale, la violenza di azioni su cui mai vi è stata

una prova di pentimento ed anzi abbiamo solo testimonianza di una

preoccupante perseveranza come riportano i fatti anche degli ultimi giorni.

Per questo a maggior ragione la delibera sarebbe nulla per definizione agli

occhi di chiunque conosce la realtà nonostante le peripezie del sindaco

oltre che per violazione della legge regionale Marrone.

Fratelli d’Italia rimane contraria ad un’operazione che è uno schiaffo alla

città tutta e che tenteremo senza sosta di osteggiare. Proprio nei giorni

del processo ad Askatasuna e le intimidazioni subite dalla pg Musti il

centrosinistra si schiera contro lo stato”. Dichiara Augusta Montaruli,

vice capogruppo alla camera di Fdi

“Inaccettabile” – per Alessi, capogruppo di FdI in Circoscrizione 7 –

“dove c’è la sede di Askatasuna, il rinnovo del Patto dopo tutte le

violenze e le devastazioni avvenute sul nostri territorio dagli occupanti

che ora vengono premiati dal Sindaco e dalla sua Maggioranza, una vergogna

per la nostra Città a cui ci opporremo sempre con tutti i mezzi

disponibili”.

Roma. 18 marzo 2025