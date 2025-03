(AGENPARL) - Roma, 18 Marzo 2025

(AGENPARL) – Tue 18 March 2025 **Al Comune di Pistoia 2,5 milioni di euro per il parcheggio a sud della

stazione**

/Scritto da Tiziano Carradori, martedì 18 marzo 2025 alle 16:20/

La Regione ha finanziato la realizzazione di parcheggi stanziando a questo

scopo 26,4 milioni di euro destinati a 23 Comuni toscani risultati

vincitori dell’apposito bando.

Al Comune di Pistoia (che insieme a Lucca ha avuto la cifra più alta

concessa ad un Comune) vanno 2,5 milioni di euro che verranno impiegati per

la realizzazione di parcheggi scambiatori a sud della stazione

ferroviaria..

“Con i fondi a sua disposizione il Comune realizzerà – affermano il

presidente della Regione, Eugenio Giani e l’assessore regionale alle

infrastrutture e trasporti, Stefano Baccelli – un’opera attesa dai

cittadini da lungo tempo e capace di conseguire il raddoppiamento della

stazione ferroviaria e di decongestionare così la mobilità nel centro

urbano, di agevolare l’intermodalità tra gomma e ferro e di realizzare

opere di riqualificazione urbana. Questi ingenti finanziamenti vanno a

sommarsi ai circa 18 milioni di euro che abbiamo erogato nel 2024,

destinandoli a 21 Comuni toscani che hanno così potuto iniziare i lavori

per realizzare i loro progetti”.

I nuovi parcheggi avranno una capienza complessiva di 220 posti auto e di

76 posti moto e verranno dotati di una pensilina di attesa per i passeggeri

di autobus e taxi.