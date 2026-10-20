AVÍZO MŽP: DNES, 20. 10. v 16:30 – Tiskový brífink po prvním jednání pracovní skupiny pro požární bezpečnost národních parků

(AGENPARL) - Roma, 20 Ottobre 2026 - Úterý 20. 10. v 16:30 – Tiskový brífink k požární bezpečnosti národních parků
Dobrý den do redakcí,
zveme vás na tiskový brífink po prvním jednání pracovní skupiny Ministerstva životního prostředí pro požární bezpečnost národních parků. Představíme její cíle, členy a další postup při přípravě opatření pro prevenci požárů a účinnější zásahy v národních parcích.
Brífinku se zúčastní ministr životního prostředí Igor Červený, generálporučík v. v. Vladimír Vlček a kancléř České zemědělské univerzity v Praze Jakub Kleindienst.
KDY: Dnes, v úterý 20. října 2026, v 16:30
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