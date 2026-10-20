AGENDA CAMERA DI DOMANI, MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE

PRESIDENTE

📌11 – Palazzo del Quirinale – Partecipazione alla cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito del Lavoro” ai Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno 2026

📌15 – Sala del Cavaliere – Incontro con il Presidente del Parlamento di Singapore, Seah Kian Peng

AULA

📌 9.30 – Seguito discussione dei seguenti provvedimenti:

•⁠ ⁠Ratifica giustizia Italia – Vietnam

•⁠ ⁠Ddl protezione civile

•⁠ ⁠Mozioni Corte penale internazionale

•⁠ ⁠Pdl centri storici

•⁠ ⁠Ddl delega professioni sanitarie

•⁠ ⁠Pdl patrocinio Stato infortuni lavoro

•⁠ ⁠Pdl cittadinanza

•⁠ ⁠Pdl liquidazione trattamento fine servizio

•⁠ ⁠Pdl Registro orfani crimini domestici

📌 13.30 – Commemorazione dell’on. Raffaele Costa

📌 15 – Question time con i ministri Urso, Tajani, Ciriani, Lollobrigida, Nordio, Mazzi, Zangrillo

COMMISSIONI

📌8.10_Politiche Ue_Audizioni sugli alloggi a prezzi accessibili (8.10: Associazione nazionale costruttori edili-ANCE; 8.20: Federazione italiana agenti immobiliari professionali-FIAIP; 8.30: UIL; 8.40: ALI – Autonomie locali italiane; 8.50: Forum nazionale del Terzo Settore; 9: SUNIA; 9.10: Consiglio delle autonomie locali della provincia autonoma di Trento; 9.20: Federalberghi)

📌8.30_Esteri-Diritti umani_ Audizione di rappresentanti del Palestine Trade Center, di Al Reef e di Oxfam

📌8.30_Difesa_ Audizione di Daniele Pavarin, CEO di T4i Technology sulle tecnologie quantistiche nel settore della difesa

📌8.30_Ambiente_Audizioni sul decreto-legge in materia ambientale (Gen. D. Giuseppe Vadalà, Commissario unico per le discariche abusive; Confcooperative; Erion; Utilitalia)

📌8.30_Ciclo rifiuti_ Audizione di rappresentanti del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), sui rifiuti da fonti rinnovabili di energia, cosiddetti “rifiuti emergenti”.

📌13.40_Ambiente_Audizioni sul decreto-legge in materia ambientale (Federazione nazionale ordini dei chimici e dei fisici; Dipartimento protezione civile; Istituto superiore protezione e ricerca ambientale-ISPRA)

📌13.45_Attività produttive_ Audizione dell’amministratore delegato di Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., Andrea Missori, sulla crisi dell’azienda

📌13.45_Politiche Ue_Audizioni sullo sviluppo del cloud e dell’IA (13.45:Anitec-Assinform; 14: Dipartimento per la trasformazione digitale Presidenza del Consiglio dei Ministri: 14.15: Microsoft; 14.30: Associazione italiana internet provider-AIIP; 14.45: Amazon Web Services; 15: Google; 15.15: Asstel)

📌14_Periferie_ Audizione del professor Giovanni Azzone, Presidente della Fondazione Cariplo e di ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa)

📌14.45_Copasir_ Audizione del Presidente dell’ISPI, Mariangela Zappia

📌14.45_Lavoro_ Audizione sull’istituzione del salario minimo di Confcommercio, Coldiretti e Confagricoltura

📌15_Attività produttive_Audizione di ANCI sul sostegno ai comuni esposti a pressione turistica

📌15.30_Ambiente_Audizioni sul decreto-legge in materia ambientale di Commissione tecnica PNRR-PNIEC

📌15.30_Politiche Ue_ Audizione di Eurojust

📌20_Politiche Ue_Audizioni sullo sviluppo del cloud e dell’IA di Italian Data Center Association-IDA

ALTRO

📌8.30_Anagrafe tributaria_ Esame del documento conclusivo sulle Misure di contrasto all’evasione fiscale

📌8.40_Autorizzazioni_Seguito esame richiesta di deliberazione in materia d’insindacabilità (Tribunale di Napoli); Autorizzazioni ad acta: Esame di una domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza, (Tribunale di Roma); Comunicazioni del Presidente

EVENTI

📌 9.30 – Sala della Regina – Stati generali su salute e sicurezza sul lavoro. 3^ edizione. Saluto della vicepresidente Ascani. Diretta webtv

📌 10 – Aula dei Gruppi – Blue Marina awards: evento conclusivo V edizione 2026. Cerimonia di premiazione dei migliori porti e approdi turistici 2026. Saluto del segretario di Presidenza Battistoni. Diretta webtv

📌 10 – Sala del Refettorio – La Repubblica e i suoi confini. Il 2 giugno 1946: la XII Circoscrizione e l’Alto Adige. Saluto del questore Trancassini. Diretta webtv

📌 14.30 – Aula dei Gruppi – Data center sovrani. Energia, intelligenza artificiale, cybersecurity. Saluto del segretario di Presidenza Battistoni. Diretta webtv

📌 17 – Sala Matteotti – Presentazione del libro “Digicrazia” di M. Calise e F. Musella. Saluto della vicepresidente Ascani. Diretta webtv

CONFERENZE

📌 10 – Antonio D’Alessio. Il valore del brand: consumatori, esperienze e nuove sfide del mercato globale

📌 11.30 – Luca Pastorino. Standing zone: riportiamo il calcio alle sue origini

📌 13 – Giorgia Latini. Hitter – High Intensity Trauma Training Emergency Response

📌 14.30 – Anna Ascani. Presentazione del libro “Nessuna fuori dal codice”. Donne che stanno riscrivendo l’AI” di Alessia Canfarini e Simona Rossitto

📌 16 – Giulio Centemero. Territori che innovano

📌 17.30 – Luca Sbardella. Presentazione componente sud chiama nord

📌 19 – Alessandro Giglio Vigna. Presentazione del libro “La verità non si vota”