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Politica Interna

SCONTRI MILANO: SONDAGGIO ONLY NUMBERS A FILOROSSO (RAI 3): IL 66% DEGLI ITALIANI CHIEDE PIÙ MISURE PER L’ORDINE PUBBLICO, IL 56% CONDANNA LE VIOLENZE

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 20 Ottobre 2026 - Gli italiani condannano nettamente le manifestazioni che degenerano in violenza e chiedono interventi più incisivi sul fronte dell’ordine pubblico. È quanto emerge dal sondaggio realizzato da Only Numbers e presentato questa sera da Alessandra Ghisleri a Filorosso, il programma condotto da Antonino Monteleone in prima serata su Rai 3.

Alla domanda se le piazze che degenerano in violenza debbano essere ascoltate o condannate, il 55,8% degli intervistati ritiene che vadano “condannate senza se e senza ma”, mentre il 37,6% ritiene che vadano comunque ascoltate. Il 6,6% non esprime un’opinione.

Sul profilo dei giovani protagonisti di episodi di devastazione e saccheggi, emerge una lettura articolata: per il 48,2% si tratta contemporaneamente di un problema educativo e di disagio sociale, mentre il 30,4% individua principalmente una carenza educativa e il 17,7% un disagio sociale. Solo il 3,7% non sa o preferisce non rispondere.

“Il dato che colpisce di più è proprio quello relativo alle cause del fenomeno”, ha spiegato Alessandra Ghisleri, “Quasi un italiano su due pensa che alla base ci sia un mix di disagio sociale e problema educativo. È una lettura molto più complessa rispetto a una semplice contrapposizione ideologica e mostra come i cittadini percepiscano la necessità di affrontare entrambe le dimensioni”.

Ancora più netta la posizione sull’ordine pubblico. Il 66% degli intervistati ritiene che il Governo debba adottare misure più stringenti per contrastare violenze e disordini, contro il 20,9% che si dichiara contrario. Il 13,1% non prende posizione.

“Si tratta di un consenso molto ampio e trasversale”, ha osservato Ghisleri., “Anche in aree dell’elettorato tradizionalmente più attente ai temi sociali emerge una richiesta significativa di regole più severe. Gli italiani dicono no alle violenze, pur continuando a distinguere tra chi manifesta pacificamente e chi trasforma la protesta in scontro”.

Secondo la sondaggista, la risposta non può essere soltanto repressiva. “La vera riflessione riguarda l’integrazione e l’educazione. Serve aiutare questi ragazzi a sentirsi parte della società, a comprenderne diritti e doveri. Non è una questione di destra o sinistra, ma di partecipazione, responsabilità e inclusione sociale”, ha concluso.

(AGENPARL)
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