(AGENPARL) - Roma, 7 Marzo 2025

SMART CITY, CORBUCCI-MELITO: "JULIA TASSELLO FONDAMENTALE DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SOCIALE DI ROMA"

“Roma Capitale compie un importante passo avanti nella trasformazione digitale con Julia, la prima assistente virtuale basata su intelligenza artificiale. Si tratta di un chatbot avanzato, capace di rispondere in oltre ottanta lingue e accessibile attraverso le piattaforme più utilizzate dai cittadini e dai turisti, progettato per fornire informazioni in tempo reale su trasporti, mobilità, musei, meteo, traffico ed eventi. Dopo la preview di Barcellona, da oggi finalmente sarà a disposizione di tutti sugli smartphone” lo dichiarano in una nota Riccardo Corbucci e Antonella Melito, presidente e vicepresidente della Commissione Roma Capitale e Innovazione Tecnologica.